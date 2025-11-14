Колишній віцепрем’єр-міністр Чернишов отримав клопотання про арешт від НАБУ і САП

НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову про клопотання про арешт у справі щодо корупції в Енергоатомі.

Чернишов отримав клопотання про арешт

За даними слідства, експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню» — місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася «пральня» керівником злочинної організації, викритої вчора НАБУ і САП.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис євро готівкою.

Кваліфікація: ст. 368-5 КК України.

Нагадаємо, що експосадовець вже підозрюється НАБУ і САП у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.