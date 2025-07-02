ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра
Категорія
Україна
Дата публікації

ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра

Що відомо про рішення ВАКС щодо Чернишова
Джерело:  Центр протидії корупції

Центр протидії корупції звертає увагу українців на те, що Вищий антикорупційний суд не захотів відсторонювати віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова від посади на 2 місяці на тлі гучного скандалу. Цього вимагали НАБУ та САП, однак їхнє звернення проігнорували.

Головні тези:

  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступив з заявою на користь Чернишова.
  • Останнього підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Що відомо про рішення ВАКС щодо Чернишова

Як зазначає ЦПК, слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий не задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення чинного віцепрем’єра — міністра Олексія Чернишова від посади строком на 2 місяці.

Під час розгляду клопотання захист надав лист за особистим підписом премʼєр-міністра Дениса Шмигаля щодо негативних наслідків відсторонення Чернишова для уряду. Слідчий суддя в такому «доказі» побачив спробу тиску на нього.

Що також важливо розуміти, станом на 1 липня 2025 року Чернишов не вніс заставу в 120 млн грн.

Сторона захисту напередодні стверджувала, що застави достатньо для запобігання ризиків.

Як уже згадувалося раніше, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

НАБУ раніше повідомляло, що йдеться про хабар у вигляді знижки на нерухомість на загальну суму понад 14,5 млн грн.

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