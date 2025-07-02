ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра

Центр протидії корупції звертає увагу українців на те, що Вищий антикорупційний суд не захотів відсторонювати віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова від посади на 2 місяці на тлі гучного скандалу. Цього вимагали НАБУ та САП, однак їхнє звернення проігнорували.

Що відомо про рішення ВАКС щодо Чернишова

Як зазначає ЦПК, слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий не задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення чинного віцепрем’єра — міністра Олексія Чернишова від посади строком на 2 місяці.

Під час розгляду клопотання захист надав лист за особистим підписом премʼєр-міністра Дениса Шмигаля щодо негативних наслідків відсторонення Чернишова для уряду. Слідчий суддя в такому «доказі» побачив спробу тиску на нього. Поширити

Що також важливо розуміти, станом на 1 липня 2025 року Чернишов не вніс заставу в 120 млн грн.

Сторона захисту напередодні стверджувала, що застави достатньо для запобігання ризиків.

Як уже згадувалося раніше, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.