ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем’єра

Центр протидії корупції звертає увагу українців на те, що Вищий антикорупційний суд не захотів відсторонювати віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова від посади на 2 місяці на тлі гучного скандалу. Цього вимагали НАБУ та САП, однак їхнє звернення проігнорували.
Головні тези:
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль виступив з заявою на користь Чернишова.
- Останнього підозрюють у зловживанні службовим становищем.
Що відомо про рішення ВАКС щодо Чернишова
Як зазначає ЦПК, слідчий суддя ВАКС Віталій Крикливий не задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення чинного віцепрем’єра — міністра Олексія Чернишова від посади строком на 2 місяці.
Що також важливо розуміти, станом на 1 липня 2025 року Чернишов не вніс заставу в 120 млн грн.
Сторона захисту напередодні стверджувала, що застави достатньо для запобігання ризиків.
Як уже згадувалося раніше, Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
НАБУ раніше повідомляло, що йдеться про хабар у вигляді знижки на нерухомість на загальну суму понад 14,5 млн грн.
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