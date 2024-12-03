Рада призначила Олексія Чернишова міністром національної єдності України
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада призначила Олексія Чернишова міністром національної єдності України

Рада призначила Олексія Чернишова міністром національної єдності України
Джерело:  Ярослав Железняк

Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності України. Наразі нове міністерство ще не створено.

Головні тези:

  • Олексій Чернишов призначений новим міністром національної єдності України Верховною Радою.
  • Нове Міністерство єдності має на меті об'єднання українців за кордоном та протидію російській пропаганді.
  • Головними завданнями нового відомства є підтримка українських громад за межами країни та захист спільних національних інтересів.
  • Олексій Чернишов має значний досвід у сфері бізнесу та управління, що сприятиме успішному керівництву Міністерством єдності.
  • Створення Міністерства єдності свідчить про важливість підтримки та сприяння української спільноти за кордоном у сучасних умовах.

Що відомо про Олексія Чернишова

Як зазначається, за відповідне рішення проголосували 237 парламентарів.

Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віце-прем'єр-міністра України — Міністра національної єдності України, — написав нардеп Ярослав Железняк.

Олексія Чернишова 4 листопада 2022 року було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". Також раніше він очолював Міністерство розвитку громад та територій.

У 2005-2007 роках він очолював групу компаній АВЕК, а до 2013 року був головою її наглядової ради. Заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, а в 2014 році — інвестиційну компанію VI2 Partners з офісами в Києві та Відні.

Що відомо про Міністерство національної єдності

У серпні президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового відомства — "Міністерства єдності", метою якого є об’єднання українців за кордоном та протидія російській пропаганді.

Головними завданнями міністерства стануть підтримка українських громад за межами країни, зміцнення їхнього зв’язку з Батьківщиною та захист спільних національних інтересів.

Володимир Зеленський зазначав, що держава має активніше задовольняти освітні, культурні й інформаційні потреби українців за кордоном, оскільки одних зусиль Міністерства закордонних справ для цього недостатньо.

Раніше зазначалося, що Міністерство єдності може бути створене восени 2024 року.

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