Рада призначила Олексія Чернишова міністром національної єдності України

Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності України. Наразі нове міністерство ще не створено.

Що відомо про Олексія Чернишова

Як зазначається, за відповідне рішення проголосували 237 парламентарів.

Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віце-прем'єр-міністра України — Міністра національної єдності України, — написав нардеп Ярослав Железняк. Поширити

Олексія Чернишова 4 листопада 2022 року було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". Також раніше він очолював Міністерство розвитку громад та територій.

У 2005-2007 роках він очолював групу компаній АВЕК, а до 2013 року був головою її наглядової ради. Заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, а в 2014 році — інвестиційну компанію VI2 Partners з офісами в Києві та Відні.

Що відомо про Міністерство національної єдності

У серпні президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового відомства — "Міністерства єдності", метою якого є об’єднання українців за кордоном та протидія російській пропаганді.

Головними завданнями міністерства стануть підтримка українських громад за межами країни, зміцнення їхнього зв’язку з Батьківщиною та захист спільних національних інтересів.

Володимир Зеленський зазначав, що держава має активніше задовольняти освітні, культурні й інформаційні потреби українців за кордоном, оскільки одних зусиль Міністерства закордонних справ для цього недостатньо.