Рада призначила Олексія Чернишова міністром національної єдності України

Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова на посаду міністра національної єдності України. Наразі нове міністерство ще не створено.
Головні тези:
- Олексій Чернишов призначений новим міністром національної єдності України Верховною Радою.
- Нове Міністерство єдності має на меті об'єднання українців за кордоном та протидію російській пропаганді.
- Головними завданнями нового відомства є підтримка українських громад за межами країни та захист спільних національних інтересів.
- Олексій Чернишов має значний досвід у сфері бізнесу та управління, що сприятиме успішному керівництву Міністерством єдності.
- Створення Міністерства єдності свідчить про важливість підтримки та сприяння української спільноти за кордоном у сучасних умовах.
Що відомо про Олексія Чернишова
Як зазначається, за відповідне рішення проголосували 237 парламентарів.
Олексія Чернишова 4 листопада 2022 року було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". Також раніше він очолював Міністерство розвитку громад та територій.
У 2005-2007 роках він очолював групу компаній АВЕК, а до 2013 року був головою її наглядової ради. Заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, а в 2014 році — інвестиційну компанію VI2 Partners з офісами в Києві та Відні.
Що відомо про Міністерство національної єдності
У серпні президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового відомства — "Міністерства єдності", метою якого є об’єднання українців за кордоном та протидія російській пропаганді.
Головними завданнями міністерства стануть підтримка українських громад за межами країни, зміцнення їхнього зв’язку з Батьківщиною та захист спільних національних інтересів.
Володимир Зеленський зазначав, що держава має активніше задовольняти освітні, культурні й інформаційні потреби українців за кордоном, оскільки одних зусиль Міністерства закордонних справ для цього недостатньо.
Раніше зазначалося, що Міністерство єдності може бути створене восени 2024 року.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-