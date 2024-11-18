Зеленський представить в Раді План стійкості України

Президент Володимир Зеленський найближчими днями презентує План внутрішньої стійкості України у Верховній Раді. Попередньо це відбудеться 19 листопада.
Головні тези:
- План стійкості України охоплює такі сфери як оборона, енергетика, економіка, безпека, соціальна адаптація та культурний суверенітет.
- Розроблено комплексну стратегію для посилення України в умовах війни, що включає зміни у мобілізації, захист інфраструктури, розвиток фінансової стійкості та інтеграцію військових у цивільне життя.
- Президент Зеленський представив план перемоги українському народу та запропонував гарантії безпеки від західних країн, наступ на Курську область Росії, запит на сучасне озброєння та міжнародну фінансову допомогу для відновлення економіки.
- Важливо підтримати співпрацю з США для забезпечення безпеки та відновлення української економіки.
Що передбачає План стійкості України
Як зазначають джерела, ключові пункти Плану охоплюють такі сфери:
Фронт і оборона: зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка сучасного озброєння.
Енергетика: захист інфраструктури та енергосистеми.
Економіка: залучення інвестицій, розвиток фінансової стійкості.
Безпека: сучасна політика обігу зброї серед цивільного населення.
Соціальна адаптація: інтеграція військових у цивільне життя.
Культурний суверенітет: підтримка національної ідентичності та героїв України.
Громади: розвиток місцевого самоврядування.
Людський капітал: створення Міністерства об'єднання українців.
План також передбачає комплексну стратегію для посилення України в умовах війни. Президент Володимир Зеленський докладно розкриє його зміст та шляхи реалізації під час запланованого виступу 19 листопада.
Що важливо знати про план перемоги України
Глава держави Володимир Зеленський уже представив план перемоги президенту США Джо Байдену, а також республіканцю Дональду Трампу та демократу Камалі Гарріс.
План складається з чотирьох ключових пунктів.
перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;
другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;
третій — запит на конкретне сучасне озброєння;
четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни".
Окрім того, наголошується, що для України важливим є збереження підтримки США, особливо з огляду на повернення Дональда Трампа до влади.
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