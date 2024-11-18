Зеленський представить в Раді План стійкості України

Президент Володимир Зеленський найближчими днями презентує План внутрішньої стійкості України у Верховній Раді. Попередньо це відбудеться 19 листопада.

Що передбачає План стійкості України

Як зазначають джерела, ключові пункти Плану охоплюють такі сфери:

Фронт і оборона : зміна підходів до мобілізації та рекрутингу, розробка сучасного озброєння.

Енергетика : захист інфраструктури та енергосистеми.

Економіка : залучення інвестицій, розвиток фінансової стійкості.

Безпека : сучасна політика обігу зброї серед цивільного населення.

Соціальна адаптація : інтеграція військових у цивільне життя.

Культурний суверенітет : підтримка національної ідентичності та героїв України.

Громади : розвиток місцевого самоврядування.

Людський капітал: створення Міністерства об'єднання українців.

План також передбачає комплексну стратегію для посилення України в умовах війни. Президент Володимир Зеленський докладно розкриє його зміст та шляхи реалізації під час запланованого виступу 19 листопада.

Що важливо знати про план перемоги України

Глава держави Володимир Зеленський уже представив план перемоги президенту США Джо Байдену, а також республіканцю Дональду Трампу та демократу Камалі Гарріс.

План складається з чотирьох ключових пунктів.

перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;

другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;

третій — запит на конкретне сучасне озброєння;

четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни".