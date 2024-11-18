Зеленский представит в Раде План устойчивости Украины

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни презентует План внутренней стойкости Украины в Верховной Раде. Предварительно это состоится 19 ноября.
Главные тезисы
- План устойчивости Украины, разработанный Владимиром Зеленским, включает в себя изменения в обороне, энергетике, экономике, безопасности и социальной сферах.
- Стратегия усиления Украины в условиях войны включает в себя меры по мобилизации, защите инфраструктуры, развитию финансовой устойчивости и интеграции военных в гражданскую жизнь.
- Зеленский представил свой план победы, включающий запрос на современное вооружение, международную финансовую помощь и гарантии безопасности от западных стран.
- Основные пункты Плана устойчивости охватывают фронт и оборону, энергетику, экономику, безопасность, социальную адаптацию, культурный суверенитет и развитие общества.
Что предполагает План устойчивости Украины
Как отмечают источники, ключевые пункты Плана охватывают следующие сферы:
Фронт и оборона : изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка современного вооружения.
Энергетика : защита инфраструктуры и энергосистемы.
Экономика : привлечение инвестиций, развитие финансовой устойчивости.
Безопасность : современная политика обращения оружия среди гражданского населения.
Социальная адаптация : интеграция военных в гражданскую жизнь.
Культурный суверенитет : поддержка национальной идентичности и героев Украины.
Общества : развитие местного самоуправления.
Человеческий капитал : создание Министерства объединения украинцев.
План также предусматривает комплексную стратегию усиления Украины в условиях войны. Президент Владимир Зеленский подробно раскроет его содержание и пути реализации на запланированном выступлении 19 ноября.
Что важно знать о плане победы Украины
Глава государства Владимир Зеленский уже представил план победы президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камали Гаррис.
План состоит из четырех ключевых пунктов.
первый – гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;
второй – продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;
третий – запрос на конкретное современное вооружение;
четвертый — международная финансовая помощь для восстановления пострадавшей от войны украинской экономики".
Кроме того, отмечается, что для Украины важно сохранение поддержки США, особенно учитывая возвращение Дональда Трампа к власти.
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