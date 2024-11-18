Зеленский представит в Раде План устойчивости Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский представит в Раде План устойчивости Украины

Зеленский представит в Раде План устойчивости Украины
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Источник:  Украинская правда

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни презентует План внутренней стойкости Украины в Верховной Раде. Предварительно это состоится 19 ноября.

Главные тезисы

  • План устойчивости Украины, разработанный Владимиром Зеленским, включает в себя изменения в обороне, энергетике, экономике, безопасности и социальной сферах.
  • Стратегия усиления Украины в условиях войны включает в себя меры по мобилизации, защите инфраструктуры, развитию финансовой устойчивости и интеграции военных в гражданскую жизнь.
  • Зеленский представил свой план победы, включающий запрос на современное вооружение, международную финансовую помощь и гарантии безопасности от западных стран.
  • Основные пункты Плана устойчивости охватывают фронт и оборону, энергетику, экономику, безопасность, социальную адаптацию, культурный суверенитет и развитие общества.

Что предполагает План устойчивости Украины

Как отмечают источники, ключевые пункты Плана охватывают следующие сферы:

  • Фронт и оборона : изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка современного вооружения.

  • Энергетика : защита инфраструктуры и энергосистемы.

  • Экономика : привлечение инвестиций, развитие финансовой устойчивости.

  • Безопасность : современная политика обращения оружия среди гражданского населения.

  • Социальная адаптация : интеграция военных в гражданскую жизнь.

  • Культурный суверенитет : поддержка национальной идентичности и героев Украины.

  • Общества : развитие местного самоуправления.

  • Человеческий капитал : создание Министерства объединения украинцев.

План также предусматривает комплексную стратегию усиления Украины в условиях войны. Президент Владимир Зеленский подробно раскроет его содержание и пути реализации на запланированном выступлении 19 ноября.

Что важно знать о плане победы Украины

Глава государства Владимир Зеленский уже представил план победы президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камали Гаррис.

План состоит из четырех ключевых пунктов.

  • первый – гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;

  • второй – продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;

  • третий – запрос на конкретное современное вооружение;

  • четвертый — международная финансовая помощь для восстановления пострадавшей от войны украинской экономики".

Кроме того, отмечается, что для Украины важно сохранение поддержки США, особенно учитывая возвращение Дональда Трампа к власти.

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