Зеленский представит в Раде План устойчивости Украины

Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни презентует План внутренней стойкости Украины в Верховной Раде. Предварительно это состоится 19 ноября.

Что предполагает План устойчивости Украины

Как отмечают источники, ключевые пункты Плана охватывают следующие сферы:

Фронт и оборона : изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка современного вооружения.

Энергетика : защита инфраструктуры и энергосистемы.

Экономика : привлечение инвестиций, развитие финансовой устойчивости.

Безопасность : современная политика обращения оружия среди гражданского населения.

Социальная адаптация : интеграция военных в гражданскую жизнь.

Культурный суверенитет : поддержка национальной идентичности и героев Украины.

Общества : развитие местного самоуправления.

Человеческий капитал : создание Министерства объединения украинцев.

План также предусматривает комплексную стратегию усиления Украины в условиях войны. Президент Владимир Зеленский подробно раскроет его содержание и пути реализации на запланированном выступлении 19 ноября.

Что важно знать о плане победы Украины

Глава государства Владимир Зеленский уже представил план победы президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камали Гаррис.

План состоит из четырех ключевых пунктов.

первый – гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;

второй – продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;

третий – запрос на конкретное современное вооружение;

четвертый — международная финансовая помощь для восстановления пострадавшей от войны украинской экономики".