Зеленский анонсировал разработку Плана стойкости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 14 ноября рассказал, что идет работа над внутренним Планом стойкости: уже есть наработки относительно пунктов, касающихся культуры, безопасности и энергетики.
Главные тезисы
- План стойкости Украины разрабатывается Владимиром Зеленским и включает в себя пункты о культуре, безопасности и энергетике.
- Создание украинского контента и объединение культурного сообщества играют важную роль в укреплении связей Украины с миром.
- Безопасное пространство для всех граждан, работа над энергетикой и оружием – основные аспекты внутреннего Плана стойкости Украины.
- План стойкости станет базовым документом для обеспечения украинской победы и будет разработан с участием общественности, бизнеса и государства.
- Украина работает шаг за шагом над внутренними возможностями ради достижения украинской победы на различных фронтах, включая ситуацию на востоке страны.
Украина работает над внутренним Планом стойкости
По его словам, сегодня было проработано несколько пунктов Плана. Речь идет, в частности, о культурном суверенитете, культурном наследии, современной культуре и культурной дипломатии. Зеленский также отметил необходимость создания украинского контента и объединения ради этого культурного сообщества в Украине.
Также проработали пункт внутреннего Плана безопасности. Зеленский указал, что безопасное пространство необходимо всем, МВД и СБУ уже имеют наработки по этому поводу. Кроме того, провели работу над пунктами, касающимися энергетики и оружия.
Ситуация на фронте
Зеленский также рассказал, что 14 ноября заслушал доклад Главкома Сырского по ситуации на фронте.
Не только Донетчина еще Купянское направление, наши воины там сработали очень эффективно. Я благодарен всем за стойкость. Южные направления. Курская операция. Горжусь всеми нашими людьми, каждым подразделением, которое удерживает позиции и обеспечивает Украине возможность убеждать мир. Убеждать, что люди должны выиграть. Именно то ради чего бьется Украина.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-