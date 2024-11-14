Зеленский анонсировал разработку Плана стойкости Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал разработку Плана стойкости Украины

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 14 ноября рассказал, что идет работа над внутренним Планом стойкости: уже есть наработки относительно пунктов, касающихся культуры, безопасности и энергетики.

Главные тезисы

  • План стойкости Украины разрабатывается Владимиром Зеленским и включает в себя пункты о культуре, безопасности и энергетике.
  • Создание украинского контента и объединение культурного сообщества играют важную роль в укреплении связей Украины с миром.
  • Безопасное пространство для всех граждан, работа над энергетикой и оружием – основные аспекты внутреннего Плана стойкости Украины.
  • План стойкости станет базовым документом для обеспечения украинской победы и будет разработан с участием общественности, бизнеса и государства.
  • Украина работает шаг за шагом над внутренними возможностями ради достижения украинской победы на различных фронтах, включая ситуацию на востоке страны.

Украина работает над внутренним Планом стойкости

По его словам, сегодня было проработано несколько пунктов Плана. Речь идет, в частности, о культурном суверенитете, культурном наследии, современной культуре и культурной дипломатии. Зеленский также отметил необходимость создания украинского контента и объединения ради этого культурного сообщества в Украине.

Это часть нашей силы и элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром. Бывают вещи, не способные донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает. Культура — это инструмент, который работает одинаково ради человечности в разных частях света. Мы должны уделить этому гораздо больше государственного внимания, и это будет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также проработали пункт внутреннего Плана безопасности. Зеленский указал, что безопасное пространство необходимо всем, МВД и СБУ уже имеют наработки по этому поводу. Кроме того, провели работу над пунктами, касающимися энергетики и оружия.

В общем, 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе, и под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. Пошагово. То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы.

Ситуация на фронте

Зеленский также рассказал, что 14 ноября заслушал доклад Главкома Сырского по ситуации на фронте.

Не только Донетчина еще Купянское направление, наши воины там сработали очень эффективно. Я благодарен всем за стойкость. Южные направления. Курская операция. Горжусь всеми нашими людьми, каждым подразделением, которое удерживает позиции и обеспечивает Украине возможность убеждать мир. Убеждать, что люди должны выиграть. Именно то ради чего бьется Украина.

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