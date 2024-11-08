Зеленский анонсировал "зимний пакет поддержки" украинцев
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский анонсировал "зимний пакет поддержки" украинцев

Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал "зимний пакет поддержки" украинцев
Читати українською

В ходе традиционного вечернего обращения глава государства Владимир Зеленский сообщил, что граждане Украины получат пакет помощи на зимний период.

Главные тезисы

  • Правительство планирует раскрыть детали новой помощи от государства в течение месяца.
  • Инициативы Зеленского и правительства направлены на обеспечение поддержки граждан и улучшение благополучия населения даже на фоне войны.

Новая помощь украинцам от государства — что известно

По словам президента, Кабинет министров Украины готовит новые решения, в частности для зимнего пакета поддержки украинцев.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что их намерены представить уже в ноябре.

Правительство должно помочь людям, которые работают в Украине и, безусловно, для Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Следует обратить внимание на то, что пока Владимир Зеленский не раскрывает детали обещанной помощи.

Однако глава государства подчеркнул, что уже приказал Кабинету министров Украины произвести фиксированную доплату всем педагогическим работникам школ.

Что известно о ежемесячных доплатах для учителей

Как сообщил 8 ноября глава правительства Денис Шмыгаль, он и КМУ — для исполнения поручения Президента Украины Владимира Зеленского — приняли решение об усилении поддержки украинских педагогов.

С 1 января 2025 вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки". С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличим до 2000 грн "на руки" каждому учителю, — заявил он.

По словам Дениса Шмыгаля, это решение является частью поддержки украинских педагогов, которые, несмотря на войну и другие сложности, обучают и воспитывают молодежь.

Кроме того, глава правительства выразил благодарность работникам образования за самоотверженную работу.

Благодаря вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получить качественное образование, подытожил Денис Шмыгаль.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек НАТО требует сменить траекторию войны РФ против Украины
Рютте
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден отменил еще один запрет касательно Украины после победы Трампа
Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше отреагировали на данные о "мирном плане" Трампа
Владислав Косиняк-Камиш

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?