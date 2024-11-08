Зеленский анонсировал "зимний пакет поддержки" украинцев

В ходе традиционного вечернего обращения глава государства Владимир Зеленский сообщил, что граждане Украины получат пакет помощи на зимний период.

Новая помощь украинцам от государства — что известно

По словам президента, Кабинет министров Украины готовит новые решения, в частности для зимнего пакета поддержки украинцев.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что их намерены представить уже в ноябре.

Правительство должно помочь людям, которые работают в Украине и, безусловно, для Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Следует обратить внимание на то, что пока Владимир Зеленский не раскрывает детали обещанной помощи.

Однако глава государства подчеркнул, что уже приказал Кабинету министров Украины произвести фиксированную доплату всем педагогическим работникам школ.

Что известно о ежемесячных доплатах для учителей

Как сообщил 8 ноября глава правительства Денис Шмыгаль, он и КМУ — для исполнения поручения Президента Украины Владимира Зеленского — приняли решение об усилении поддержки украинских педагогов.

С 1 января 2025 вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки". С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличим до 2000 грн "на руки" каждому учителю, — заявил он. Поделиться

По словам Дениса Шмыгаля, это решение является частью поддержки украинских педагогов, которые, несмотря на войну и другие сложности, обучают и воспитывают молодежь.

Кроме того, глава правительства выразил благодарность работникам образования за самоотверженную работу.