Зеленський анонсував "зимовий пакет підтримки" українців — відео
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський анонсував "зимовий пакет підтримки" українців — відео

Володимир Зеленський
Зеленський

Під час традиційного вечірнього звернення глава держави Володимир Зеленський повідомив, що громадяни України отримають пакет допомоги на зимній період.

Головні тези:

  • Уряд планує розкрити деталі нової допомоги від держави протягом поточного місяця.
  • Ініціативи Зеленського та уряду спрямовані на забезпечення підтримки громадян та покращення благополуччя населення навіть на тлі війни.

Нова допомога українцям від держави — що відомо

За словами президента, наразі Кабінет міністрів України готує нові рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців.

Володимир Зеленського офіційно підтвердив, що їх мають намір представити уже в листопаді.

Уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Варто звернути увагу на те, що поки Володимир Зеленський не розкриває деталі обіцяної допомоги.

Однак глава держави наголосив, що уже наказав Кабінету міністрів України зробити фіксовану доплату всім педагогічним працівникам шкіл.

Що відомо про щомісячні доплати для вчителів

Як повідомив 8 листопада глава уряду Денис Шмигаль, він та КМУ — на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського — ухвалили рішення щодо посилення підтримки українських педагогів.

З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну “вчительську доплату” до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень “на руки”. З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн “на руки” кожному вчителю, — заявив він.

За словами Дениса Шмигаля, це рішення є частиною підтримки українських педагогів, які попри війну та інші складнощі навчають і виховують молодь, з боку держави.

Окрім того, глава уряду висловив вдячність працівникам освіти за самовіддану роботу.

Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту, — підсумував Денис Шмигаль.

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