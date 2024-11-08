Зеленський анонсував "зимовий пакет підтримки" українців — відео

Під час традиційного вечірнього звернення глава держави Володимир Зеленський повідомив, що громадяни України отримають пакет допомоги на зимній період.

Нова допомога українцям від держави — що відомо

За словами президента, наразі Кабінет міністрів України готує нові рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців.

Володимир Зеленського офіційно підтвердив, що їх мають намір представити уже в листопаді.

Уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України. Володимир Зеленський Президент України

Варто звернути увагу на те, що поки Володимир Зеленський не розкриває деталі обіцяної допомоги.

Однак глава держави наголосив, що уже наказав Кабінету міністрів України зробити фіксовану доплату всім педагогічним працівникам шкіл.

Що відомо про щомісячні доплати для вчителів

Як повідомив 8 листопада глава уряду Денис Шмигаль, він та КМУ — на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського — ухвалили рішення щодо посилення підтримки українських педагогів.

З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну “вчительську доплату” до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень “на руки”. З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн “на руки” кожному вчителю, — заявив він. Поширити

За словами Дениса Шмигаля, це рішення є частиною підтримки українських педагогів, які попри війну та інші складнощі навчають і виховують молодь, з боку держави.

Окрім того, глава уряду висловив вдячність працівникам освіти за самовіддану роботу.