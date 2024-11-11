Есть решение. Зеленский заявил о подготовке программы противодействия российским КАБам

Украина готовит программу по противодействию российским управляемым авиационным бомбам. Уже предложены технологические решения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Технологические решения противодействия КАБам РФ есть — Зеленский

Глава государства рассказал, что 11 ноября он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

По словам Зеленского, он заслушал доклады по дальнейшему усилению противовоздушной обороны. Было принято решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, являющихся приоритетными целями для оккупантов. Также идет реализация решения Ставки о лучшей подготовке и оборудовании для мобильных огневых групп.

Был доклад о комплексной программе против российских КАБов. Есть перспективные технологические решения. Владимир Зеленский Президент Украины

Он уточнил, что еще один доклад касался текущего состояния украинской ракетной программы, в частности, разработки собственных управляемых авиабомб. При этом ему доложили о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения.

Президент подчеркнул, что к Ставке был большой доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Есть решение главка о существенном усилении сложных направлений — Кураховского и Покровского. Поделиться

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 900 КАБов и почти 500 дронов. Также российская армия запустила около 30 ракет.

Прошлой ночью Россия терроризировала Украину более 50 ударными дронами, а за неделю нанесла по разным нашим регионам удары более 900 бомб, запустила около 30 ракет и почти 500 «шахедов». Большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

Владимир Зеленский также отметил, что все эти удары были бы невозможны, если бы у Украины была достаточная поддержка мира в очевидных вещах.