Армия РФ атаковала КАБами Сумщину — погибла женщина, еще одна ранена
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала КАБами Сумщину — погибла женщина, еще одна ранена

Сумская областная прокуратура
Армия РФ атаковала КАБами Сумщину — погибла женщина, еще одна ранена
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Вечером 6 ноября российские военные управляемыми авиационными бомбами ударили по гражданской инфраструктуре Сумской области. В результате атаки погибла 33-летняя женщина, а 53-летняя работница "Укрзализныци" получила ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Сумской области, погибла женщина, ранен еще один человек.
  • Атаки продолжились в Киеве, где произошли пожары и разрушения в нескольких районах, пострадали жители и объекты инфраструктуры.
  • События свидетельствуют о безжалостной агрессии российской армии и требуют международной реакции для предотвращения подобных актов нарушения международного права.
  • Атаки РФ на украинскую территорию подчеркивают необходимость ужесточения санкций и дипломатического давления на Россию.

Что известно об атаке РФ по Сумщине

Как отмечает следствие, 6 ноября около 22:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, кафиры сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямпольской общины Шосткинского района.

Сообщается, что из поврежденного нежилого здания удалось спасти 53-летнюю работницу "Укрзализныци". Пострадавшую передали медработникам.

Однако из-под разрушенного другого здания сотрудники ГСЧС деблокировали тело 33-летней сотрудницы автозаправочной станции.

Также оккупанты повредили многоэтажку, железнодорожную инфраструктуру и уничтожили АЗС.

РФ атаковала Киев "шахедами"

Ночью 7 ноября русская армия атаковала шахедами Киев. В результате падения сбитых обломков вспыхнули ряд пожаров в пяти районах, есть разрушение жилья и пострадавшие.

  • в Голосеевском районе повреждена квартира в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью.

Также в этом районе возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом с СТО на общей площади 200 м.кв. Огонь уже потушили. Прошло без пострадавших.

  • В Печерском районе произошло возгорание ресторана на 33 этаже жилого дома на площади 50 м.кв., есть частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар был потушен. Без пострадавших.

  • В Соломенском районе возник пожар на территории предприятия — горели склады на площади 600 м.кв. Информация о пострадавших уточняется.

  • В Оболонском районе произошло возгорание на крыше 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно потерпевших нет.

  • В Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Информация уточняется.

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