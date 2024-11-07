Армия РФ атаковала КАБами Сумщину — погибла женщина, еще одна ранена

Вечером 6 ноября российские военные управляемыми авиационными бомбами ударили по гражданской инфраструктуре Сумской области. В результате атаки погибла 33-летняя женщина, а 53-летняя работница "Укрзализныци" получила ранения.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Сумской области, погибла женщина, ранен еще один человек.
- Атаки продолжились в Киеве, где произошли пожары и разрушения в нескольких районах, пострадали жители и объекты инфраструктуры.
- События свидетельствуют о безжалостной агрессии российской армии и требуют международной реакции для предотвращения подобных актов нарушения международного права.
- Атаки РФ на украинскую территорию подчеркивают необходимость ужесточения санкций и дипломатического давления на Россию.
Что известно об атаке РФ по Сумщине
Как отмечает следствие, 6 ноября около 22:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, кафиры сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямпольской общины Шосткинского района.
Сообщается, что из поврежденного нежилого здания удалось спасти 53-летнюю работницу "Укрзализныци". Пострадавшую передали медработникам.
Однако из-под разрушенного другого здания сотрудники ГСЧС деблокировали тело 33-летней сотрудницы автозаправочной станции.
Также оккупанты повредили многоэтажку, железнодорожную инфраструктуру и уничтожили АЗС.
РФ атаковала Киев "шахедами"
Ночью 7 ноября русская армия атаковала шахедами Киев. В результате падения сбитых обломков вспыхнули ряд пожаров в пяти районах, есть разрушение жилья и пострадавшие.
в Голосеевском районе повреждена квартира в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью.
Также в этом районе возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом с СТО на общей площади 200 м.кв. Огонь уже потушили. Прошло без пострадавших.
В Печерском районе произошло возгорание ресторана на 33 этаже жилого дома на площади 50 м.кв., есть частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар был потушен. Без пострадавших.
В Соломенском районе возник пожар на территории предприятия — горели склады на площади 600 м.кв. Информация о пострадавших уточняется.
В Оболонском районе произошло возгорание на крыше 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно потерпевших нет.
В Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Информация уточняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-