Армия РФ атаковала КАБами Сумщину — погибла женщина, еще одна ранена

Вечером 6 ноября российские военные управляемыми авиационными бомбами ударили по гражданской инфраструктуре Сумской области. В результате атаки погибла 33-летняя женщина, а 53-летняя работница "Укрзализныци" получила ранения.

Что известно об атаке РФ по Сумщине

Как отмечает следствие, 6 ноября около 22:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, кафиры сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямпольской общины Шосткинского района.

Сообщается, что из поврежденного нежилого здания удалось спасти 53-летнюю работницу "Укрзализныци". Пострадавшую передали медработникам.

Однако из-под разрушенного другого здания сотрудники ГСЧС деблокировали тело 33-летней сотрудницы автозаправочной станции.

Также оккупанты повредили многоэтажку, железнодорожную инфраструктуру и уничтожили АЗС.

РФ атаковала Киев "шахедами"

Ночью 7 ноября русская армия атаковала шахедами Киев. В результате падения сбитых обломков вспыхнули ряд пожаров в пяти районах, есть разрушение жилья и пострадавшие.

в Голосеевском районе повреждена квартира в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью.

Также в этом районе возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом с СТО на общей площади 200 м.кв. Огонь уже потушили. Прошло без пострадавших.