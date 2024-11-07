Армія РФ атакувала КАБами Сумщину — загинула жінка, ще одна поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала КАБами Сумщину — загинула жінка, ще одна поранена

Сумська обласна прокуратура
Армія РФ атакувала КАБами Сумщину — загинула жінка, ще одна поранена
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Ввечері 6 листопада російські військові керованими авіаційними бомбами вдарили по цивільній інфраструктурі Сумської області. Внаслідок атаки загинула 33-річна жінка, а 53-річна працівниця "Укрзалізниці" дістала поранення.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила атаку на Сумщину за допомогою керованих авіабомб, що призвело до загибелі жінки та поранення іншої особи.
  • Після атаки на Сумщину, російські сили орденоносців вдарили по Києву, спричинивши низку пожеж та руйнувань.
  • Будівлі, житлові комплекси та АЗС стали об'єктами атак РФ, що призвело до серйозних матеріальних збитків та загрози для цивільного населення.
  • Події на Сумщині і в Києві свідчать про агресивність та безжалісність російської армії та необхідність міжнародної реакції на подібні акти наруги.

Що відомо про атаку РФ по Сумщині

Як зазначає слідство, 6 листопада близько 22:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району.

Повідомляється, що з пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати 53-річну працівницю "Укрзалізниці". Постраждалу передали медпрацівникам.

Проте з-під зруйнованої іншої будівлі співробітники ДСНС деблокували тіло 33-річної співробітниці автозаправної станції.

Також окупанти пошкодили багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру та знищили АЗС.

РФ атакувала Київ "шахедами"

Уночі 7 листопада російська армія атакувала шахедами Київ. Унаслідок падіння збитих уламків спалахнули низка пожеж у пʼяти районах, є руйнування житла та постраждалі.

  • у Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою.

Також у цьому районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Вогонь уже загасили. Минулося без постраждалих. 

  • У Печерському районі сталося загоряння ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., є часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу загасили. Без постраждалих. 

  • У Солом’янському районі виникла пожежа на території підприємства — горіли склади на площі 600 м.кв. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

  • В Оболонському районі відбулося загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає. 

  • У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталось загорання у житловому будинку. Інформація уточнюється. 

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