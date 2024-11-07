Армія РФ атакувала КАБами Сумщину — загинула жінка, ще одна поранена

Що відомо про атаку РФ по Сумщині

Як зазначає слідство, 6 листопада близько 22:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району.

Повідомляється, що з пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати 53-річну працівницю "Укрзалізниці". Постраждалу передали медпрацівникам.

Проте з-під зруйнованої іншої будівлі співробітники ДСНС деблокували тіло 33-річної співробітниці автозаправної станції.

Також окупанти пошкодили багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру та знищили АЗС.

РФ атакувала Київ "шахедами"

Уночі 7 листопада російська армія атакувала шахедами Київ. Унаслідок падіння збитих уламків спалахнули низка пожеж у пʼяти районах, є руйнування житла та постраждалі.

у Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою.

Також у цьому районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Вогонь уже загасили. Минулося без постраждалих.