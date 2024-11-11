Є рішення. Зеленський заявив про підготовку програми протидії російським КАБам
Категорія
Україна
Дата публікації

Є рішення. Зеленський заявив про підготовку програми протидії російським КАБам

Володимир Зеленський
Зеленський

Україна готує програму для протидії російським керованим авіаційним бомбам. Вже запропоновано технологічні рішення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку програми протидії російським керованим авіаційним бомбам.
  • На засіданні Ставки верховного головнокомандувача прийнято рішення з посилення протиповітряної оборони та розвитку мобільних вогневих груп.
  • Україна розробляє власну ракетну програму та програму проти російських КАБів, враховуючи поточний стан української оборони.

Технологічні рішення протидії КАБам РФ є — Зеленський

Глава держави розповів, що 11 листопада він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За словами Зеленського, він заслухав доповіді щодо подальшого посилення протиповітряної оборони. Було ухвалено рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для окупантів. Також триває реалізація рішення Ставки про кращу підготовку та обладнання для мобільних вогневих груп.

Була доповідь про комплексну програму проти російських КАБів. Є перспективні технологічні рішення.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він уточнив, що ще одна доповідь стосувалася поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. При цьому йому доповіли про трирічні контракти для виробників дронів та інших видів озброєння.

Президент наголосив, що до Ставки була велика доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Є рішення головкому про суттєве посилення складних напрямків — Кураховського та Покровського.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 900 КАБів і майже 500 дронів. Також російська армія запустила близько 30 ракет.

Минулої ночі Росія тероризувала Україну більш ніж 50 ударними дронами, а за тиждень завдала по різних наших регіонах ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 «шахедів». Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури.

Володимир Зеленський також наголосив, що всі ці удари були б неможливі, якби Україна мала достатню підтримку світу в очевидних речах.

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