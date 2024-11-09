Первые 100 ракет. Зеленский подвел итог работы ВПК Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах украинской оборонной промышленности. Наше государство смогло пересечь отметку в 100 изготовленных ракет.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский сообщил о производстве первых 100 ракетных образцов в Украине, подчеркнув важность данного достижения для оборонной промышленности страны.
- Более 800 компаний в Украине работают над производством оружия для сил обороны и безопасности, что способствует укреплению обороноспособности страны.
- Президент подтвердил успехи в производстве различных видов военной техники, включая артиллерию, дроны и баллистические ракеты.
Зеленский подвел итог работы ВПК Украины
Зеленский отметил, что наша оборонная промышленность пересекла отметку в первые сто единиц ракетного вооружения в текущем году.
Президент также подтвердил, что сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для наших сил обороны и безопасности Украины.
Кроме того, Зеленский отметил, что в этот день заслушал доклад Александра Камышина. По словам президента, Украине в этом году удалось выйти на значительные результаты в нескольких направлениях.
Он также отметил, что и все остальные отрасли оборонной промышленности Украина тоже будет наращивать.
Дальнобойная ракета-дрон "Паляница": что известно
В октябре Владимир Зеленский на открытии Международного форума оборонных индустрий заявлял об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты. В то же время, деталей по этому виду вооружения глава государства не привел.
Тогда же президент подчеркнул, что наши защитники уже применяют совершенно новый класс украинского оружия — дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Также работают и другие виды украинских дальнобойных дронов, морские дроны и ракеты "Нептун".
О том, что у Украины на вооружении уже есть гибридная ракета-дрон "Паляница", Владимир Зеленский рассказал в августе этого года. Тогда же глава государства проинформировал, что нашему государству удалось впервые применить этот тип вооружения.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-