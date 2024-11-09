Первые 100 ракет. Зеленский подвел итог работы ВПК Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Первые 100 ракет. Зеленский подвел итог работы ВПК Украины

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах украинской оборонной промышленности. Наше государство смогло пересечь отметку в 100 изготовленных ракет.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский сообщил о производстве первых 100 ракетных образцов в Украине, подчеркнув важность данного достижения для оборонной промышленности страны.
  • Более 800 компаний в Украине работают над производством оружия для сил обороны и безопасности, что способствует укреплению обороноспособности страны.
  • Президент подтвердил успехи в производстве различных видов военной техники, включая артиллерию, дроны и баллистические ракеты.

Зеленский подвел итог работы ВПК Украины

Зеленский отметил, что наша оборонная промышленность пересекла отметку в первые сто единиц ракетного вооружения в текущем году.

Здесь без деталей, но я хочу поблагодарить каждого и каждого, кто привлечен в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы. И это направление мы будем наращивать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент также подтвердил, что сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для наших сил обороны и безопасности Украины.

Кроме того, Зеленский отметил, что в этот день заслушал доклад Александра Камышина. По словам президента, Украине в этом году удалось выйти на значительные результаты в нескольких направлениях.

Это и наша украинская артиллерия — наши снаряды, наши пушки. Это и дроны — разных видов, для разных задач, которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую глубину.

Он также отметил, что и все остальные отрасли оборонной промышленности Украина тоже будет наращивать.

Дальнобойная ракета-дрон "Паляница": что известно

В октябре Владимир Зеленский на открытии Международного форума оборонных индустрий заявлял об успешных летных испытаниях новой украинской баллистической ракеты. В то же время, деталей по этому виду вооружения глава государства не привел.

Тогда же президент подчеркнул, что наши защитники уже применяют совершенно новый класс украинского оружия — дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Также работают и другие виды украинских дальнобойных дронов, морские дроны и ракеты "Нептун".

О том, что у Украины на вооружении уже есть гибридная ракета-дрон "Паляница", Владимир Зеленский рассказал в августе этого года. Тогда же глава государства проинформировал, что нашему государству удалось впервые применить этот тип вооружения.

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