Зеленський анонсував розробку Плану стійкості України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував розробку Плану стійкості України

Володимир Зеленський
Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 14 листопада розповів, що триває робота над внутрішнім Планом стійкості: вже є напрацювання щодо пунктів, які стосуються культури, безпеки й енергетики.

Головні тези:

  • План стійкості України від Зеленського включає пункти про культуру, безпеку та енергетику.
  • Робота над внутрішнім Планом стійкості напрацьовується щодо культурного суверенітету, безпеки та енергетики.
  • Створення українського контенту та поєднання культурної спільноти важливі для зміцнення зв'язків України зі світом.
  • Зеленський наголосив на важливості безпечного простору для усіх громадян та провів роботу над пунктами щодо енергетики та зброї.
  • План стійкості разом із громадськістю та бізнесом стане базовим документом для забезпечення української перемоги.

Україна працює над внутрішнім Планом стійкості

За його словами, сьогодні було опрацьовано кілька пунктів Плану. Йдеться, зокрема, про культурний суверенітет, культурну спадщину, сучасну культуру і культурну дипломатію. Зеленський також наголосив на необхідності створення українського контенту та об’єднання заради цього культурної спільноти в Україні.

Це частина нашої сили та елемент гарантування зв’язків України з глобальним світом. Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить. Культура загалом — це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу. Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також опрацювали пункт внутрішнього Плану щодо безпеки. Зеленський вказав, що безпечний простір необхідний усім, МВС та СБУ вже мають напрацювання щодо цього. Крім того, провели роботу над пунктами, які стосуються енергетики та зброї.

Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково. Те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги.

Ситуація на фронті

Зеленський також розповів, що 14 листопада заслухав доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на фронті.

Не тільки Донеччина — ще Куп’янський напрямок, наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість. Південні напрямки. Курська операція. Пишаюся всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції та забезпечує Україні можливість переконувати світ. Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого б’ється Україна.

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