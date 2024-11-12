Трампа заинтересовали два пункта из Плана победы Украины — какие именно

В План победы добавили два предложения с учетом возможного президентства Дональда Трампа, которые были представлены ему в сентябре во время встречи с Владимиром Зеленским. Обе идеи вызвали у Трампа интерес
Главные тезисы
- План Победы Украины предлагает замену американских войск в Европе украинскими войсками, что вызвало интерес у Дональда Трампа.
- Второе предложение включает предоставление западным партнерам доступа к критическим природным ресурсам Украины, что может привлечь больше западных инвестиций.
- Идея разрешения на проверку инвестиций позволит Трампу определять, кто может вести бизнес в Украине, создавая новые возможности для украинских отраслей.
- План Победы разработан с учетом возможного президентства Трампа для укрепления сотрудничества между Украиной и США.
Трампа может заинтересовать идея с украинскими военными в Европе
Первое предложение предусматривает, что после завершения войны украинские войска могут заменить часть американских военных, дислоцированных в Европе.
Вторая инициатива, которую предложил республиканец и соратник Трампа Линдси Грэм, заключается в предоставлении доступа западным партнерам к критически важным природным ресурсам Украины.
Также украинские бизнес-лидеры обсуждают с правительством возможность предоставить Трампу полномочия по «проверке инвестиций», что позволит ему определять, кто может вести бизнес в Украине.
Идея еще находится на ранних стадиях обсуждений, однако бизнес-лидеры, приближенные к Офису президента, уверены, что она будет интересна Трампу.
Украина разрабатывала План победы с учетом президентства Трампа
Украина разработала План победы по укреплению отношений с будущей администрацией Дональда Трампа. Это связано с тем, чтобы сохранить поддержку США на фоне опасений, что новый президент может заключить мирное соглашение с РФ.
Как отмечает издание, украинские и европейские чиновники отмечают, что идеи в рамках этого плана учитывают "транзакционный" подход Трампа.
Александр Мережко, глава комитета по иностранным делам Верховной Рады, назвал этот подход «мудрым шагом». По его словам, Трамп стремится выглядеть победителем, а для этого ему следует продемонстрировать жесткую позицию по отношению к Путину.
В то же время, эксперты подчеркивают важность того, чтобы президент Зеленский показал готовность к переговорам с Россией.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-