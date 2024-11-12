Трампа заинтересовали два пункта из Плана победы Украины — какие именно

В План победы добавили два предложения с учетом возможного президентства Дональда Трампа, которые были представлены ему в сентябре во время встречи с Владимиром Зеленским. Обе идеи вызвали у Трампа интерес

Трампа может заинтересовать идея с украинскими военными в Европе

Первое предложение предусматривает, что после завершения войны украинские войска могут заменить часть американских военных, дислоцированных в Европе.

Вторая инициатива, которую предложил республиканец и соратник Трампа Линдси Грэм, заключается в предоставлении доступа западным партнерам к критически важным природным ресурсам Украины.

Также украинские бизнес-лидеры обсуждают с правительством возможность предоставить Трампу полномочия по «проверке инвестиций», что позволит ему определять, кто может вести бизнес в Украине.

Предполагается, что Трампу может понравиться подход «кто-либо, кроме Китая», что позволит украинским отраслям, зависимым от китайских технологий и материалов, перейти на американских поставщиков и привлечь больше западных инвестиций. Поделиться

Идея еще находится на ранних стадиях обсуждений, однако бизнес-лидеры, приближенные к Офису президента, уверены, что она будет интересна Трампу.

Украина разрабатывала План победы с учетом президентства Трампа

Украина разработала План победы по укреплению отношений с будущей администрацией Дональда Трампа. Это связано с тем, чтобы сохранить поддержку США на фоне опасений, что новый президент может заключить мирное соглашение с РФ.

Как отмечает издание, украинские и европейские чиновники отмечают, что идеи в рамках этого плана учитывают "транзакционный" подход Трампа.

Мы хотим, чтобы Украина рассматривалась как актив, а не как проблема, сказал один из участников разработки плана. Поделиться

Александр Мережко, глава комитета по иностранным делам Верховной Рады, назвал этот подход «мудрым шагом». По его словам, Трамп стремится выглядеть победителем, а для этого ему следует продемонстрировать жесткую позицию по отношению к Путину.

В то же время, эксперты подчеркивают важность того, чтобы президент Зеленский показал готовность к переговорам с Россией.