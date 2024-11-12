Украина разрабатывала План победы с учетом президентства Трамп

Украина разработала План победы по укреплению отношений с будущей администрацией Дональда Трампа. Это связано с тем, чтобы сохранить поддержку США на фоне опасений, что новый президент может заключить мирное соглашение с РФ.

В Плане победы Украины учли позицию Трампа

Как отмечает издание, украинские и европейские чиновники отмечают, что идеи в рамках этого плана учитывают "транзакционный" подход Трампа.

Мы хотим, чтобы Украина рассматривалась как актив, а не как проблема, сказал один из участников разработки плана. Поделиться

Среди предложенных пунктов — заменить часть американских войск в Европе украинскими силами после завершения войны. Другое предложение предусматривает распределение украинских природных ресурсов среди западных партнеров, которые, как считают разработчики плана, может заинтересовать Трампа.

Александр Мережко, глава комитета по иностранным делам Верховной Рады, назвал этот подход «мудрым шагом». По его словам, Трамп стремится выглядеть победителем, а для этого ему следует продемонстрировать жесткую позицию по отношению к Путину.

В то же время, эксперты подчеркивают важность того, чтобы президент Зеленский показал готовность к переговорам с Россией.

Украина ограничена своими национальными интересами и ожиданиями общества, — отметила директор киевского аналитического центра "Новая Европа" Алена Гетманчук. Поделиться

Украинские власти также рассматривают возможность замены посла в Вашингтоне для налаживания связей с командой Трампа.

Что важно знать о Плане победы Украины

Он был разработан главой государства Владимиром Зеленским и его командой – документ публично представили в октябре 2024 года.

По словам президента, главная цель – "изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру".

План победы Украины насчитывает 5 пунктов: