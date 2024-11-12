Украина разрабатывала План победы с учетом президентства Трамп

Украина разработала План победы по укреплению отношений с будущей администрацией Дональда Трампа. Это связано с тем, чтобы сохранить поддержку США на фоне опасений, что новый президент может заключить мирное соглашение с РФ.
Главные тезисы
- Украина разработала План победы, направленный на укрепление отношений с США и вступление в НАТО.
- План предусматривает укрепление обороноспособности Украины для предотвращения агрессии и замещения военных контингентов США в Европе после войны.
- Стратегия плана основана на транзакционном подходе Трампа, направленном на принуждение России к миру.
- Важным моментом является подготовка к переговорам с Россией со стороны Украины, учитывая свои национальные интересы и ожидания общества.
- План победы Украины состоит из 5 ключевых пунктов, включая вступление в НАТО, укрепление обороноспособности, инвестиции в природные ресурсы и обеспечение безопасности послевоенного периода.
В Плане победы Украины учли позицию Трампа
Как отмечает издание, украинские и европейские чиновники отмечают, что идеи в рамках этого плана учитывают "транзакционный" подход Трампа.
Среди предложенных пунктов — заменить часть американских войск в Европе украинскими силами после завершения войны. Другое предложение предусматривает распределение украинских природных ресурсов среди западных партнеров, которые, как считают разработчики плана, может заинтересовать Трампа.
Александр Мережко, глава комитета по иностранным делам Верховной Рады, назвал этот подход «мудрым шагом». По его словам, Трамп стремится выглядеть победителем, а для этого ему следует продемонстрировать жесткую позицию по отношению к Путину.
В то же время, эксперты подчеркивают важность того, чтобы президент Зеленский показал готовность к переговорам с Россией.
Украинские власти также рассматривают возможность замены посла в Вашингтоне для налаживания связей с командой Трампа.
Что важно знать о Плане победы Украины
Он был разработан главой государства Владимиром Зеленским и его командой – документ публично представили в октябре 2024 года.
По словам президента, главная цель – "изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру".
План победы Украины насчитывает 5 пунктов:
Приглашение Украины в НАТО к завершению русско-украинской войны;
Укрепление обороноспособности предполагает усиление украинских позиций на территории России во избежание создания буферных зон на территории Украины и снятия ограничений по ударам по территории агрессора;
Сдерживание – речь идет о размещении на территории Украины комплексного неядерного стратегического пакета;
Стратегический экономический потенциал предполагает инвестиции международных партнеров в добычу критически важных природных ресурсов, таких как уран, титан, литий, графит.
Безопасность – план безопасности рассчитан на послевоенное время. После войны украинские подразделения смогут заместить отдельные военные контингенты США, дислоцированные в Европе.
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