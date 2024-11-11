Представители администрации действующего президента США Джо Байдена уверяют ООН и другие экоорганизации, что США при президентстве республиканца Дональда Трампа не откажутся от собственных обязательств по противодействию изменениям климата.
Главные тезисы
- Байден уверяет, что США не откажутся от своих обязательств по противодействию изменениям климата вне зависимости от политики Трампа.
- Борьба с изменением климата становится предметом противостояния между демократами и республиканцами в американской политике.
- Международное сообщество беспокоится, что при продолжении президентства Трампа США могут быть выведены из важных климатических соглашений.
- Байден и его команда активно работают над защитой участия США в международных усилиях по борьбе с изменениями климата.
- Противостояние между Байденом и Трампом относительно климатической политики может оказать существенное влияние на будущее экологическое развитие США и международное сотрудничество в этой области.
У Байдена хотят защитить участие США в борьбе против изменений климата от предполагаемых последствий президентства Трампа
Отмечается, что чиновник от демократов на следующей неделе должен принять участие в климатическом саммите ООН в Баку, чтобы убедить международное сообщество, что США по-прежнему отданы делу защиты планеты от климатической катастрофы.
В частности, экологи опасаются, что при президентстве Дональда Трампа снова будет отменен ряд экологических норм и выведен США из ключевых климатических соглашений.
Он отметил, что США не откажутся от борьбы с изменениями климата и против коррупции в сфере добычи и сжигания ископаемого топлива.
Как президентство Трампа может повлиять на участие США в борьбе с изменением климата
Трамп, назвавший изменение климата "мистификацией", вывел США из Парижского соглашения по климату во время своего последнего пребывания в Белом доме и лишил приоритетов действия по климату в федеральном правительстве.
Многие ожидают, что он поступит аналогичным образом во время своего второго президентского срока.
Он также, вероятно, будет нацелен на агрессивные меры по сокращению выбросов, введенные Агентством по охране окружающей среды президента Джо Байдена, и притормозит реализацию Закона о сокращении инфляции.
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