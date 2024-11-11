У Байдена хочуть завадити Трампу знову вивести США з кліматичних угод
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У Байдена хочуть завадити Трампу знову вивести США з кліматичних угод

Дональд Трамп
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Джерело:  Politico

Представники адміністрації діючого президента США Джо Байдена запевняють ООН та інші екоорганізації, що США за президентства республіканця Дональда Трампа не відмовляться від власних забов'язань стосовно протидії змінам клімату.

Головні тези:

  • Байден готується захистити участь США у кліматичних угодах від можливого виведення Трампом країни з ключових міжнародних домовленостей.
  • Трамп вивів США з Паризької угоди та може продовжити агресивну політику в боротьбі зі змінами клімату.
  • Демократи та Байден роблять акцент на захисті планети від кліматичних катастроф, у той час як республіканці натякають на зниження пріоритетів у сфері клімату.
  • Існує загроза, що за президентства Трампа буде скасовано низку екологічних норм та стратегій, що загрожує боротьбі зі змінами клімату.
  • Шелдон Уайтхаус підкреслює, що США не планують відмовлятися від боротьби зі змінами клімату та проти корупції у сфері викопного палива.

У Байдена хочуть захистити участь США у боротьбі проти змін клімату від ймовірних наслідків президентства Трампа

Зазначається, що високопосадовець від демократів наступного тижня має взяти участь у кліматичному саміті ООН в Баку аби переконати міжнародну спільноту, що США, як і раніше, віддані справі захисту планети від кліматичної катастрофи.

Зокрема, екологи побоюються, що за президентства Дональда Трампа знову буде скасовано низку екологічних норм та виведенно США з ключових кліматичних угод.

Трамп може знову вивести США зі всіх кліматичних угод
Дональд Трамп

Боротьба з витоком метану, декарбонізація нашої економіки та боротьба з підвищенням рівня моря — ось що я твердо поставлю на порядок денний на COP29. Але ми не можемо ігнорувати той факт, що Дональд Трамп, республіканці та їхні мегадонори викопного палива націлюють торпеду на кліматичний прогрес, якого демократи досягли за останні чотири роки, — зазначив голова бюджетного комітету Сенату, сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус.

Він зазначив, що США не відмовляться від боротьби зі змінами клімату та проти корупції у сфері видобування та спалювання викопного палива.

Як президентство Трампа може вплинути на участь США у боротьбі зі змінами клімату

Трамп, який назвав зміну клімату "містифікацією", вивів США з Паризької угоди щодо клімату під час свого останнього перебування в Білому домі та позбавив пріоритетів дії щодо клімату у федеральному уряді.

Багато хто очікує, що він вчинить аналогічним чином під час свого другого президентського терміну.

Він також, ймовірно, буде націлений на агресивні заходи щодо скорочення викидів, запроваджені Агентством з охорони навколишнього середовища президента Джо Байдена, та загальмує реалізацію Закону про скорочення інфляції.

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