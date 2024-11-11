Представники адміністрації діючого президента США Джо Байдена запевняють ООН та інші екоорганізації, що США за президентства республіканця Дональда Трампа не відмовляться від власних забов'язань стосовно протидії змінам клімату.

У Байдена хочуть захистити участь США у боротьбі проти змін клімату від ймовірних наслідків президентства Трампа

Зазначається, що високопосадовець від демократів наступного тижня має взяти участь у кліматичному саміті ООН в Баку аби переконати міжнародну спільноту, що США, як і раніше, віддані справі захисту планети від кліматичної катастрофи.

Зокрема, екологи побоюються, що за президентства Дональда Трампа знову буде скасовано низку екологічних норм та виведенно США з ключових кліматичних угод.

Дональд Трамп

Боротьба з витоком метану, декарбонізація нашої економіки та боротьба з підвищенням рівня моря — ось що я твердо поставлю на порядок денний на COP29. Але ми не можемо ігнорувати той факт, що Дональд Трамп, республіканці та їхні мегадонори викопного палива націлюють торпеду на кліматичний прогрес, якого демократи досягли за останні чотири роки, — зазначив голова бюджетного комітету Сенату, сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус. Поширити

Він зазначив, що США не відмовляться від боротьби зі змінами клімату та проти корупції у сфері видобування та спалювання викопного палива.

Як президентство Трампа може вплинути на участь США у боротьбі зі змінами клімату

Трамп, який назвав зміну клімату "містифікацією", вивів США з Паризької угоди щодо клімату під час свого останнього перебування в Білому домі та позбавив пріоритетів дії щодо клімату у федеральному уряді.

Багато хто очікує, що він вчинить аналогічним чином під час свого другого президентського терміну.

Він також, ймовірно, буде націлений на агресивні заходи щодо скорочення викидів, запроваджені Агентством з охорони навколишнього середовища президента Джо Байдена, та загальмує реалізацію Закону про скорочення інфляції.