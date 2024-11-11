Представники адміністрації діючого президента США Джо Байдена запевняють ООН та інші екоорганізації, що США за президентства республіканця Дональда Трампа не відмовляться від власних забов'язань стосовно протидії змінам клімату.
Головні тези:
- Байден готується захистити участь США у кліматичних угодах від можливого виведення Трампом країни з ключових міжнародних домовленостей.
- Трамп вивів США з Паризької угоди та може продовжити агресивну політику в боротьбі зі змінами клімату.
- Демократи та Байден роблять акцент на захисті планети від кліматичних катастроф, у той час як республіканці натякають на зниження пріоритетів у сфері клімату.
- Існує загроза, що за президентства Трампа буде скасовано низку екологічних норм та стратегій, що загрожує боротьбі зі змінами клімату.
- Шелдон Уайтхаус підкреслює, що США не планують відмовлятися від боротьби зі змінами клімату та проти корупції у сфері викопного палива.
У Байдена хочуть захистити участь США у боротьбі проти змін клімату від ймовірних наслідків президентства Трампа
Зазначається, що високопосадовець від демократів наступного тижня має взяти участь у кліматичному саміті ООН в Баку аби переконати міжнародну спільноту, що США, як і раніше, віддані справі захисту планети від кліматичної катастрофи.
Зокрема, екологи побоюються, що за президентства Дональда Трампа знову буде скасовано низку екологічних норм та виведенно США з ключових кліматичних угод.
Він зазначив, що США не відмовляться від боротьби зі змінами клімату та проти корупції у сфері видобування та спалювання викопного палива.
Як президентство Трампа може вплинути на участь США у боротьбі зі змінами клімату
Трамп, який назвав зміну клімату "містифікацією", вивів США з Паризької угоди щодо клімату під час свого останнього перебування в Білому домі та позбавив пріоритетів дії щодо клімату у федеральному уряді.
Багато хто очікує, що він вчинить аналогічним чином під час свого другого президентського терміну.
Він також, ймовірно, буде націлений на агресивні заходи щодо скорочення викидів, запроваджені Агентством з охорони навколишнього середовища президента Джо Байдена, та загальмує реалізацію Закону про скорочення інфляції.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-