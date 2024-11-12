Україна розробляла План перемоги з урахуванням президентства Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна розробляла План перемоги з урахуванням президентства Трамп

Україна розробляла План перемоги з урахуванням президентства Трамп
Джерело:  Financial Times

Україна розробила План перемоги для зміцнення відносин із майбутньою адміністрацією Дональда Трампа. Це повʼязано з тим, щоб зберегти підтримку США на тлі побоювань, що новий президент може укласти мирну угоду з РФ.

Головні тези:

  • Україна створила План перемоги з метою зміцнення відносин із США під час президентства Дональда Трампа.
  • План передбачає введення України до НАТО та зміцнення обороноздатності для запобігання агресії.
  • Стратегічний план також включає інвестиції у природні ресурси та підготовку до післявоєнного періоду для заміщення військових контингентів США у Європі.
  • План перемоги базується на транзакційному підході Трампа та має на меті змусити Росію до миру.

У Плані перемоги України врахували позицію Трампа

Як зазначає видання, українські та європейські чиновники зазначають, що ідеї в рамках цього плану враховують "транзакційний" підхід Трампа.

Ми хочемо, щоб Україна розглядалася як актив, а не як проблема, — сказав один із учасників розробки плану.

Серед запропонованих пунктів — замінити частину американських військ у Європі на українські сили після завершення війни. Інша пропозиція передбачає розподіл українських природних ресурсів серед західних партнерів, що, як вважають розробники плану, може зацікавити Трампа.

Олександр Мережко, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради, назвав цей підхід «мудрим кроком». За його словами, Трамп прагне виглядати переможцем, а для цього йому слід продемонструвати жорстку позицію щодо Путіна.

Водночас експерти підкреслюють важливість того, щоб президент Зеленський показав готовність до переговорів із Росією.

Україна обмежена своїми національними інтересами та очікуваннями суспільства, — зазначила директорка київського аналітичного центру "Нова Європа" Альона Гетманчук.

Українська влада також розглядає можливість заміни посла у Вашингтоні для налагодження зв’язків із командою Трампа.

Що важливо знати про План перемоги України

Він був розроблений главою держави Володимиром Зеленським та його командою — документ публічно представили у жовтні 2024 року.

За словами президента, головна мета — “змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру”.

План перемоги України налічує 5 пунктів:

  1. Запрошення України до НАТО до завершення російсько-української війни;

  2. Зміцнення обороноздатності — передбачає посилення українських позицій на території Росії, щоб уникнути створення буферних зон на території України та зняття обмежень щодо ударів по території агресора;

  3. Стримування — йдеться про розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету;

  4. Стратегічний економічний потенціал — передбачає інвестиції міжнародних партнерів у видобуток критично важливих природних ресурсів, таких як уран, титан, літій, графіт.

  5. Безпека — план безпеки розрахований на післявоєнний час. Після завершення війни українські підрозділи зможуть замістити окремі військові контингенти США, що дислоковані в Європі.

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