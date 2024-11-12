Україна розробляла План перемоги з урахуванням президентства Трамп

Україна розробила План перемоги для зміцнення відносин із майбутньою адміністрацією Дональда Трампа. Це повʼязано з тим, щоб зберегти підтримку США на тлі побоювань, що новий президент може укласти мирну угоду з РФ.
Головні тези:
- Україна створила План перемоги з метою зміцнення відносин із США під час президентства Дональда Трампа.
- План передбачає введення України до НАТО та зміцнення обороноздатності для запобігання агресії.
- Стратегічний план також включає інвестиції у природні ресурси та підготовку до післявоєнного періоду для заміщення військових контингентів США у Європі.
- План перемоги базується на транзакційному підході Трампа та має на меті змусити Росію до миру.
У Плані перемоги України врахували позицію Трампа
Як зазначає видання, українські та європейські чиновники зазначають, що ідеї в рамках цього плану враховують "транзакційний" підхід Трампа.
Серед запропонованих пунктів — замінити частину американських військ у Європі на українські сили після завершення війни. Інша пропозиція передбачає розподіл українських природних ресурсів серед західних партнерів, що, як вважають розробники плану, може зацікавити Трампа.
Олександр Мережко, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради, назвав цей підхід «мудрим кроком». За його словами, Трамп прагне виглядати переможцем, а для цього йому слід продемонструвати жорстку позицію щодо Путіна.
Водночас експерти підкреслюють важливість того, щоб президент Зеленський показав готовність до переговорів із Росією.
Українська влада також розглядає можливість заміни посла у Вашингтоні для налагодження зв’язків із командою Трампа.
Що важливо знати про План перемоги України
Він був розроблений главою держави Володимиром Зеленським та його командою — документ публічно представили у жовтні 2024 року.
За словами президента, головна мета — “змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру”.
План перемоги України налічує 5 пунктів:
Запрошення України до НАТО до завершення російсько-української війни;
Зміцнення обороноздатності — передбачає посилення українських позицій на території Росії, щоб уникнути створення буферних зон на території України та зняття обмежень щодо ударів по території агресора;
Стримування — йдеться про розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету;
Стратегічний економічний потенціал — передбачає інвестиції міжнародних партнерів у видобуток критично важливих природних ресурсів, таких як уран, титан, літій, графіт.
Безпека — план безпеки розрахований на післявоєнний час. Після завершення війни українські підрозділи зможуть замістити окремі військові контингенти США, що дислоковані в Європі.
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