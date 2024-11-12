Україна розробляла План перемоги з урахуванням президентства Трамп

Україна розробила План перемоги для зміцнення відносин із майбутньою адміністрацією Дональда Трампа. Це повʼязано з тим, щоб зберегти підтримку США на тлі побоювань, що новий президент може укласти мирну угоду з РФ.

У Плані перемоги України врахували позицію Трампа

Як зазначає видання, українські та європейські чиновники зазначають, що ідеї в рамках цього плану враховують "транзакційний" підхід Трампа.

Ми хочемо, щоб Україна розглядалася як актив, а не як проблема, — сказав один із учасників розробки плану. Поширити

Серед запропонованих пунктів — замінити частину американських військ у Європі на українські сили після завершення війни. Інша пропозиція передбачає розподіл українських природних ресурсів серед західних партнерів, що, як вважають розробники плану, може зацікавити Трампа.

Олександр Мережко, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради, назвав цей підхід «мудрим кроком». За його словами, Трамп прагне виглядати переможцем, а для цього йому слід продемонструвати жорстку позицію щодо Путіна.

Водночас експерти підкреслюють важливість того, щоб президент Зеленський показав готовність до переговорів із Росією.

Україна обмежена своїми національними інтересами та очікуваннями суспільства, — зазначила директорка київського аналітичного центру "Нова Європа" Альона Гетманчук. Поширити

Українська влада також розглядає можливість заміни посла у Вашингтоні для налагодження зв’язків із командою Трампа.

Що важливо знати про План перемоги України

Він був розроблений главою держави Володимиром Зеленським та його командою — документ публічно представили у жовтні 2024 року.

За словами президента, головна мета — “змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру”.

План перемоги України налічує 5 пунктів: