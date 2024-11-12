Трампа зацікавили два пункти з Плану перемоги України — які саме

До Плану перемоги додали дві пропозиції з урахуванням можливого президентства Дональда Трампа, які були представлені йому у вересні під час зустрічі із Володимиром Зеленським. Обидві ідеї викликали у Трампа інтерес

Трампа може зацікавити ідея з українськими військовими в Європі

Як зазначає видання, перша пропозиція передбачає, що після завершення війни українські війська можуть замінити частину американських військових, дислокованих у Європі.

Друга ініціатива, яку запропонував республіканець і соратник Трампа Ліндсі Грем, полягає в наданні доступу західним партнерам до критично важливих природних ресурсів України.

Також українські бізнес-лідери окремо обговорюють з урядом можливість надати Трампу повноваження щодо «перевірки інвестицій», що дозволить йому визначати, хто може вести бізнес в Україні.

Передбачається, що Трампу може сподобатися підхід «будь-хто, окрім Китаю», що дозволить українським галузям, залежним від китайських технологій і матеріалів, перейти на американських постачальників і залучити більше західних інвестицій. Поширити

Ідея ще перебуває на ранніх стадіях обговорень, однак бізнес-лідери, наближені до Офісу президента, впевнені, що вона зацікавить Трампа.

Україна розробляла План перемоги з урахуванням президентства Трампа

Україна розробила План перемоги для зміцнення відносин із майбутньою адміністрацією Дональда Трампа. Це повʼязано з тим, щоб зберегти підтримку США на тлі побоювань, що новий президент може укласти мирну угоду з РФ.

Як зазначає видання, українські та європейські чиновники зазначають, що ідеї в рамках цього плану враховують "транзакційний" підхід Трампа.

Ми хочемо, щоб Україна розглядалася як актив, а не як проблема, — сказав один із учасників розробки плану. Поширити

Олександр Мережко, голова комітету у закордонних справах Верховної Ради, назвав цей підхід «мудрим кроком». За його словами, Трамп прагне виглядати переможцем, а для цього йому слід продемонструвати жорстку позицію щодо Путіна.

Водночас експерти підкреслюють важливість того, щоб президент Зеленський показав готовність до переговорів із Росією.