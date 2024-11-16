Политика героев. Зеленский обнародовал еще один пункт Плана стойкости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внутренний План стойкости будет содержать пункт о политике героев. Об этом президент заявил в вечернем обращении.
Главные тезисы
- Политика героев включена во внутренний План стойкости Украины для сохранения памяти о войне и подвиге народа
- Важность создания украинского культурного контента для поддержки культурного сообщества и связей с глобальным миром
- Необходимость безопасного пространства в сферах энергетики и оружия для обеспечения устойчивости страны
- Эмоции, искусство и культура связаны с политическими и безопасностными аспектами внутреннего Плана устойчивости
- Президент Зеленский работает над конкретными мерами для обеспечения стабильности и безопасности в Украине, включая энергетическую и информационную безопасность
Зеленский обнародовал еще один пункт Плана стойкости
Провел сегодня еще одно совещание по подготовке нашего внутреннего Плана стойкости — пункт о политике героев. Довольно широко было совещание — не только Министерство ветеранов, разные чиновники.
Он отметил важность принятия конкретных решений в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа и конкретных предложений на послевоенное время для украинских воинов.
Украина работает над внутренним Планом стойкости
По словам Зеленского, 14 ноября было проработано несколько пунктов Плана стойкости. Речь идет о культурном суверенитете, культурном наследии, современной культуре и культурной дипломатии. Зеленский также отметил необходимость создания украинского контента и объединения ради этого культурного сообщества в Украине.
Также проработали пункт внутреннего Плана безопасности, Зеленский указал, что безопасное пространство необходимо всем, МВД и СБУ уже имеют наработки по этому поводу. Кроме того, провели работу над пунктами, которые касаются энергетики и оружия.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-