Политика героев. Зеленский обнародовал еще один пункт Плана стойкости
Категория
Украина
Дата публикации

Политика героев. Зеленский обнародовал еще один пункт Плана стойкости

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внутренний План стойкости будет содержать пункт о политике героев. Об этом президент заявил в вечернем обращении.

Главные тезисы

  • Политика героев включена во внутренний План стойкости Украины для сохранения памяти о войне и подвиге народа
  • Важность создания украинского культурного контента для поддержки культурного сообщества и связей с глобальным миром
  • Необходимость безопасного пространства в сферах энергетики и оружия для обеспечения устойчивости страны
  • Эмоции, искусство и культура связаны с политическими и безопасностными аспектами внутреннего Плана устойчивости
  • Президент Зеленский работает над конкретными мерами для обеспечения стабильности и безопасности в Украине, включая энергетическую и информационную безопасность

Зеленский обнародовал еще один пункт Плана стойкости

Провел сегодня еще одно совещание по подготовке нашего внутреннего Плана стойкости — пункт о политике героев. Довольно широко было совещание — не только Министерство ветеранов, разные чиновники.

Он отметил важность принятия конкретных решений в вопросах памяти о войне и подвиге украинского народа и конкретных предложений на послевоенное время для украинских воинов.

И это один из многих аспектов, в которых внутренний План стойкости Украины взаимосвязан с Планом победы, который мы представили партнерам и который может быть реализован именно партнерами. Украинцы каждый день доказывают своей смелостью и стойкостью, что могут остановить Россию. Смелость и стойкость требуются и от партнеров.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украина работает над внутренним Планом стойкости

По словам Зеленского, 14 ноября было проработано несколько пунктов Плана стойкости. Речь идет о культурном суверенитете, культурном наследии, современной культуре и культурной дипломатии. Зеленский также отметил необходимость создания украинского контента и объединения ради этого культурного сообщества в Украине.

Это часть нашей силы и элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром. Бывают вещи, не способные донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает. Культура — это инструмент, который работает одинаково ради человечности в разных частях света. Мы должны уделить этому гораздо больше государственного внимания, и это будет.

Также проработали пункт внутреннего Плана безопасности, Зеленский указал, что безопасное пространство необходимо всем, МВД и СБУ уже имеют наработки по этому поводу. Кроме того, провели работу над пунктами, которые касаются энергетики и оружия.

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