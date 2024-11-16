Зеленский раскрыл правду о количестве предоставленного американского оружия
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскрыл правду о количестве предоставленного американского оружия

Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, Украина не получила и половины оружия, официально выделенного Соединенными Штатами.

Главные тезисы

  • Украина получила только часть оружия, обещанного США, признает Владимир Зеленский.
  • Из заявлений президента становится известно, что Европа передала Украине не меньше помощи, чем Штаты.
  • Владимир Зеленский отмечает активное наращивание мощи и производства оружия в США.

Украина не получает все обещанное от союзников

Теперь что касается огромной помощи (от США — ред.). Смотрите, эти деньги еще нужно довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили, я бы в детали не пошел, потому что есть разные доклады разных институтов, как министерства обороны, так и разведок. Я бы сказал: половину мы не получили.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению главы государства, это очень важный элемент — озвучивать, кто и как помогает Украине.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что Европа помогла украинскому народу не меньше, чем Штаты.

И это важный элемент, когда мы говорим и о благодарности. Каждая эта копейка важна, чтобы выжить, мы за это благодарны. Но мы должны быть честными… Такую помощь мы получали. Так это до нас доходило. Это доходило оружие, — подчеркнул украинский лидер.

США начали активно наращивать свою мощь

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что американские фабрики и заводы в последнее время только нарастили производство, увеличили мощность своей армии.

Во многом получили от нас ответы… к сожалению, много потерь, поэтому на живом примере другой нации получили для себя опыт, и европейцы тоже.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На уточняющий вопрос от журналистов глава государства подчеркнул, что подразумевал поставки именно оружия.

Когда я говорю о половине, я считаю меньше, я говорю об оружии. Я договаривался об оружии. Безусловно, есть гуманитарная помощь, есть финансовая помощь, есть направленная финансовая помощь в бюджет, есть отдельные гуманитарные программы, направленные в регионы. Все это помощь, благодарны партнерам. Помощь в целом большая была с самого начала войны, — добавил Зеленский.

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