Зеленский раскрыл правду о количестве предоставленного американского оружия

По словам президента Владимира Зеленского, Украина не получила и половины оружия, официально выделенного Соединенными Штатами.
Главные тезисы
- Украина получила только часть оружия, обещанного США, признает Владимир Зеленский.
- Из заявлений президента становится известно, что Европа передала Украине не меньше помощи, чем Штаты.
- Владимир Зеленский отмечает активное наращивание мощи и производства оружия в США.
Украина не получает все обещанное от союзников
По убеждению главы государства, это очень важный элемент — озвучивать, кто и как помогает Украине.
Владимир Зеленский официально подтвердил, что Европа помогла украинскому народу не меньше, чем Штаты.
США начали активно наращивать свою мощь
Владимир Зеленский обращает внимание на то, что американские фабрики и заводы в последнее время только нарастили производство, увеличили мощность своей армии.
На уточняющий вопрос от журналистов глава государства подчеркнул, что подразумевал поставки именно оружия.
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