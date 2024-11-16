Зеленский раскрыл правду о количестве предоставленного американского оружия

Украина не получает все обещанное от союзников

Теперь что касается огромной помощи (от США — ред.). Смотрите, эти деньги еще нужно довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили, я бы в детали не пошел, потому что есть разные доклады разных институтов, как министерства обороны, так и разведок. Я бы сказал: половину мы не получили. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению главы государства, это очень важный элемент — озвучивать, кто и как помогает Украине.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что Европа помогла украинскому народу не меньше, чем Штаты.

И это важный элемент, когда мы говорим и о благодарности. Каждая эта копейка важна, чтобы выжить, мы за это благодарны. Но мы должны быть честными… Такую помощь мы получали. Так это до нас доходило. Это доходило оружие, — подчеркнул украинский лидер. Поделиться

США начали активно наращивать свою мощь

Владимир Зеленский обращает внимание на то, что американские фабрики и заводы в последнее время только нарастили производство, увеличили мощность своей армии.

Во многом получили от нас ответы… к сожалению, много потерь, поэтому на живом примере другой нации получили для себя опыт, и европейцы тоже. Владимир Зеленский Президент Украины

На уточняющий вопрос от журналистов глава государства подчеркнул, что подразумевал поставки именно оружия.