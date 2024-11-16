Зеленський розкрив правду щодо кількості наданої американської зброї

За словами президента Володимира Зеленського, Україна не отримала й половини зброї, яка була офіційно виділена Сполученими Штатами.
Головні тези:
- Україна отримала лише частину зброї, обіцяної США, визнає Володимир Зеленський.
- Із заяв президента стає відомо, що Європа передала Україні не менше допомоги, ніж Штати
- Володимир Зеленський наголошує на активному нарощуванні міці та виробництва зброї в США.
Україна не отримає усі обіцяне від союзників
На переконання глави держави, це вкрай важливий елемент — озвучувати те, хто та як допомагає Україні.
Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Європа допомогла українському народу не менше, ніж Штати.
США почали активно нарощувати свою міць
Володимир Зеленський звертає увагу на те, що американські фабрики та заводи протягом останнього часу лише наростили виробництво, збільшили потужність своєї армії.
На уточнююче запитання від журналістів глава держави наголосив, що мав на увазі постачання саме зброї.
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