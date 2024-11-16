Зеленський розкрив правду щодо кількості наданої американської зброї
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив правду щодо кількості наданої американської зброї

Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, Україна не отримала й половини зброї, яка була офіційно виділена Сполученими Штатами.

Головні тези:

  • Україна отримала лише частину зброї, обіцяної США, визнає Володимир Зеленський.
  • Із заяв президента стає відомо, що Європа передала Україні не менше допомоги, ніж Штати
  • Володимир Зеленський наголошує на активному нарощуванні міці та виробництва зброї в США.

Україна не отримає усі обіцяне від союзників

Тепер що стосується величезної допомоги (від США — ред.). Дивіться, ці гроші ще треба довезти. Якби ви мене запитали, а скільки ми з цього отримали, я б у деталі не пішов, бо є різні доповіді різних інституцій, як міністерства оборони, так і розвідок, тощо. Я б тільки сказав: половину ми не отримали.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, це вкрай важливий елемент — озвучувати те, хто та як допомагає Україні.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Європа допомогла українському народу не менше, ніж Штати.

І це важливий елемент, коли ми говоримо і про вдячність. Кожна ця копійка важлива, щоб вижити, ми за це вдячні. Але ми повинні бути чесними… Ось таку допомогу ми отримували. Так це до нас доходило. Це доходила зброя, — наголосив український лідер.

США почали активно нарощувати свою міць

Володимир Зеленський звертає увагу на те, що американські фабрики та заводи протягом останнього часу лише наростили виробництво, збільшили потужність своєї армії.

Багато в чому отримали від нас відповіді… на жаль, багато втрат, тому на живому прикладі іншої нації здобули для себе досвід, і європейці також.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На уточнююче запитання від журналістів глава держави наголосив, що мав на увазі постачання саме зброї.

Коли я говорю про половину, я вважаю менше, я говорю про зброю. Я домовлявся про зброю. Безумовно, є гуманітарна допомога, є фінансова допомога, є спрямована фінансова допомога в бюджет, є окремі гуманітарні програми, спрямовані в регіони. Все це допомога, вдячні партнерам. Допомога в цілому велика була з самого початку війни, — додав Зеленський.

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