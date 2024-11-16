Політика героїв. Зеленський оприлюднив ще один пункт Плану стійкості

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внутрішній План стійкості міститиме пункт про політику героїв. Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

Зеленський оприлюднив ще один пункт Плану стійкості

Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості — пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада — не тільки Міністерство ветеранів, різні урядовці.

Він наголосив на важливості прийняття конкретних рішень в питаннях пам'яті про війну і подвиг українського народу та конкретних пропозицій на післявоєнний час для українських воїнів.

І це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємопов'язаний із Планом перемоги, який ми представили партнерам і який може бути реалізований саме партнерами. Українці щодня доводять своєю сміливістю та стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні й від партнерів. Володимир Зеленський Президент України

Україна працює над внутрішнім Планом стійкості

За словами Зеленського, 14 листопада було опрацьовано кілька пунктів Плану стійкості. Йдеться про культурний суверенітет, культурну спадщину, сучасну культуру і культурну дипломатію. Зеленський також наголосив на необхідності створення українського контенту та об’єднання заради цього культурної спільноти в Україні.

Це частина нашої сили та елемент гарантування зв’язків України з глобальним світом. Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить. Культура загалом — це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу. Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде. Поширити

Також опрацювали пункт внутрішнього Плану щодо безпеки. Зеленський вказав, що безпечний простір необхідний усім, МВС та СБУ вже мають напрацювання щодо цього. Крім того, провели роботу над пунктами, які стосуються енергетики та зброї.