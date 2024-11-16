Політика героїв. Зеленський оприлюднив ще один пункт Плану стійкості

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внутрішній План стійкості міститиме пункт про політику героїв. Про це президент заявив у вечірньому зверненні.
Головні тези:
- Політика героїв входить до Плану стійкості України і зосереджується на пам'яті про війну та подвиг українського народу.
- Важливість створення українського культурного контенту для підтримки культурної спільноти в Україні та забезпечення зв'язків з глобальним світом.
- Необхідність безпечного простору зокрема у сфері енергетики та зброї для забезпечення стійкості країни.
- Емоції, мистецтво та культура взаємопов'язані з політичними та безпековими аспектами внутрішнього Плану стійкості.
- Уряд працює над конкретними заходами для вдосконалення стабільності та безпеки в Україні, зокрема враховуючи енергетичну та інформаційну безпеку.
Зеленський оприлюднив ще один пункт Плану стійкості
Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості — пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада — не тільки Міністерство ветеранів, різні урядовці.
Він наголосив на важливості прийняття конкретних рішень в питаннях пам'яті про війну і подвиг українського народу та конкретних пропозицій на післявоєнний час для українських воїнів.
Україна працює над внутрішнім Планом стійкості
За словами Зеленського, 14 листопада було опрацьовано кілька пунктів Плану стійкості. Йдеться про культурний суверенітет, культурну спадщину, сучасну культуру і культурну дипломатію. Зеленський також наголосив на необхідності створення українського контенту та об’єднання заради цього культурної спільноти в Україні.
Також опрацювали пункт внутрішнього Плану щодо безпеки. Зеленський вказав, що безпечний простір необхідний усім, МВС та СБУ вже мають напрацювання щодо цього. Крім того, провели роботу над пунктами, які стосуються енергетики та зброї.
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