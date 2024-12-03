Рада назначила Алексея Чернышева министром национального единства Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Рада назначила Алексея Чернышева министром национального единства Украины

Рада назначила Алексея Чернышева министром национального единства Украины
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышева на должность министра национального единства Украины.

Главные тезисы

  • Алексей Чернышев назначен министром национального единства Украины Верховной Радой.
  • Цель нового Министерства единства - объединение украинцев за рубежом и противодействие российской пропаганде.
  • Главные задачи ведомства: поддержка украинских общин вне страны и защита национальных интересов.
  • Алексей Чернышев имеет опыт в сфере бизнеса и управления, что способствует успешному руководству Министерством единства.
  • Министерство единства призвано удовлетворять образовательные, культурные и информационные потребности украинцев за рубежом в условиях современности.

Что известно об Алексее Чернышеве

Как отмечается, за соответствующее решение проголосовали 237 парламентариев.

Совет назначил Алексея Чернышева на должность Вице-премьер-министра Украины — Министра национального единства Украины, — написал нардеп Ярослав Железняк.

Алексей Чернышев 4 ноября 2022 года был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Также ранее он возглавлял Министерство развития общин и территорий.

В 2005-2007 годах он возглавлял группу компаний АВЭК, а до 2013 года являлся председателем ее наблюдательного совета. Основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, а в 2014 году — инвестиционную компанию VI2 Partners с офисами в Киеве и Вене.

Что известно о Министерстве национального единства

В августе президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового ведомства — "Министерства единства", целью которого является объединение украинцев за рубежом и противодействие российской пропаганде.

Главными задачами министерства станут поддержка украинских общин за пределами страны, укрепление их связи с Родиной и защита общих национальных интересов.

Владимир Зеленский отмечал, что государство должно более активно удовлетворять образовательные, культурные и информационные потребности украинцев за рубежом, поскольку одних усилий Министерства иностранных дел для этого недостаточно.

Ранее отмечалось, что Министерство единства может быть создано осенью 2024 года.

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