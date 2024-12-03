Рада назначила Алексея Чернышева министром национального единства Украины

Что известно об Алексее Чернышеве

Как отмечается, за соответствующее решение проголосовали 237 парламентариев.

Совет назначил Алексея Чернышева на должность Вице-премьер-министра Украины — Министра национального единства Украины, — написал нардеп Ярослав Железняк. Поделиться

Алексей Чернышев 4 ноября 2022 года был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Также ранее он возглавлял Министерство развития общин и территорий.

В 2005-2007 годах он возглавлял группу компаний АВЭК, а до 2013 года являлся председателем ее наблюдательного совета. Основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, а в 2014 году — инвестиционную компанию VI2 Partners с офисами в Киеве и Вене.

Что известно о Министерстве национального единства

В августе президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового ведомства — "Министерства единства", целью которого является объединение украинцев за рубежом и противодействие российской пропаганде.

Главными задачами министерства станут поддержка украинских общин за пределами страны, укрепление их связи с Родиной и защита общих национальных интересов.

Владимир Зеленский отмечал, что государство должно более активно удовлетворять образовательные, культурные и информационные потребности украинцев за рубежом, поскольку одних усилий Министерства иностранных дел для этого недостаточно.