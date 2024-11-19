Зеленский представил внутренний План устойчивости Украины — что он предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября представил в Раде внутренний План устойчивости. Он состоит из 10 пунктов.

Что предполагает внутренний План устойчивости Украины

Единство

Президент отметил важность консолидации как внутри страны, так и на международной арене. Поддержка Украины от партнеров должна продолжаться и усиливаться.

Проведение выборов планируется только после победы.

Мы достигли наибольшего уровня близости с ЕС и НАТО за все время независимости. Уже сформирована вся необходимая архитектура для переговорного процесса с Евросоюзом. Владимир Зеленский Президент Украины

Относительно уважения к воинам, функционал "Армия+" по переводу между подразделениями распространится на все Силы обороны, в том числе на СБУ и Национальную гвардию.

Для защиты прав военных будет назначен специальный омбудсмен. А в ближайшее время должна появиться новая система контрактов в ВСУ для украинцев, не достигших возраста мобилизации (младше 25 лет). С конкретной мотивационной составляющей.

На основе этих подходов, Украина постепенно перейдет к формированию армии на основе контрактов, а не мобилизации.

Фронт

В Вооруженных Силах предполагаются конфигурации подходов к управлению, введение должности военного омбудсмана. Минобороны вместе с командованием разработает новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации. Уменьшение мобилизационного возраста не планируется.

Оружие

В 2024 году Украина планирует произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи крылатых ракет. Предполагается увеличение прямого финансирования для военных бригад. Для управления инновациями будет создана Технологическая ставка.

Реализация плана устойчивости обеспечит реальное стратегическое сдерживание России. Даже без ядерного оружия мы можем найти конвенционные сдерживающие инструменты , — добавил Владимир Зеленский. Поделиться

Экономика

Основной упор делается на локализации — все, что можно производить в Украине, должно закупаться в стране. Также планируется страхование военных рисков, дерегуляция, уменьшение доли перераспределения ВВП, обеспечение безопасности бизнеса от неправомерных действий правоохранителей и детенизация рынка.

Энергетика

До конца года будут созданы паспорта устойчивости регионов, а в следующем году – паспорта генерации. Приоритетом остается развитие атомной энергетики.

Безопасность

Планируется модернизация стандартов укрытий, установка рамок металлоискателей в школах и госучреждениях.

Послевоенный этап включает внутреннюю безопасность как конкурентное преимущество Украины, чтобы вернуть людей. А также разминирование территорий, усиление границы с Россией, развертывание системы базовой военной подготовки, курсов гражданской защиты и домомедицинской помощи.

Общины

Для прифронтовых территорий будут созданы специальные налоговые условия.

Мы приняли меры специальной поддержки Харькова в условиях постоянного российского террора, чтобы жизнь оставалась в городе. Это касается специальных налоговых условий в Харькове. И это доказало свою полезность. Поручаю разработать аналогичные условия для других приграничных городов – для Сум и Чернигова. Владимир Зеленский Президент Украины

Человеческий капитал

Предусматривается введение Национального стандарта безбарьерности и развитие института множественного гражданства. Также планируется перезапуск дипломатической службы и создание министерства объединения Украины.

Культура

Инициируется "культурный Рамштайн" для координации культурного сотрудничества. Ведется работа по созданию кафедр украинистики в университетах за границей.

Героев

Предлагается привлечение ветеранов в государственную службу, создание к 2025 году реабилитационных отделений в каждой общине. Предусмотрена дополнительная плата семейным врачам за работу с ветеранами.

План также включает в себя внедрение 11 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов, создание по меньшей мере 80 ветеранских пространств и расширение программ обеспечения жильем для ветеранов.

План устойчивости будет детализирован с привлечением гражданского общества, бизнеса, культурных деятелей и экспертов. Его окончательную версию представят в декабре.

Что важно знать о плане победы Украины

Глава государства Владимир Зеленский уже представил план победы президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камали Гаррис.

План состоит из четырех ключевых пунктов.