Зеленский представил внутренний План устойчивости Украины — что он предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября представил в Раде внутренний План устойчивости. Он состоит из 10 пунктов.
Главные тезисы
- План устойчивости Украины включает направления развития экономики, оптимизации вооруженных сил и обеспечения безопасности.
- Президент Зеленский акцентирует внимание на консолидации общества и поддержке от международных партнеров для стратегического сдерживания России.
- Украина планирует увеличить производство дронов и крылатых ракет, развивать атомную энергетику и обеспечить безопасность бизнеса и ветеранов.
- План предусматривает создание специальных условий для прифронтовых территорий, развитие человеческого капитала и культурного сотрудничества.
- Завершенный план устойчивости будет разработан с участием гражданского общества, бизнеса и культурных деятелей, а его окончательную версию представят в декабре.
Что предполагает внутренний План устойчивости Украины
Единство
Президент отметил важность консолидации как внутри страны, так и на международной арене. Поддержка Украины от партнеров должна продолжаться и усиливаться.
Проведение выборов планируется только после победы.
Относительно уважения к воинам, функционал "Армия+" по переводу между подразделениями распространится на все Силы обороны, в том числе на СБУ и Национальную гвардию.
Для защиты прав военных будет назначен специальный омбудсмен. А в ближайшее время должна появиться новая система контрактов в ВСУ для украинцев, не достигших возраста мобилизации (младше 25 лет). С конкретной мотивационной составляющей.
На основе этих подходов, Украина постепенно перейдет к формированию армии на основе контрактов, а не мобилизации.
Фронт
В Вооруженных Силах предполагаются конфигурации подходов к управлению, введение должности военного омбудсмана. Минобороны вместе с командованием разработает новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации. Уменьшение мобилизационного возраста не планируется.
Оружие
В 2024 году Украина планирует произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи крылатых ракет. Предполагается увеличение прямого финансирования для военных бригад. Для управления инновациями будет создана Технологическая ставка.
Экономика
Основной упор делается на локализации — все, что можно производить в Украине, должно закупаться в стране. Также планируется страхование военных рисков, дерегуляция, уменьшение доли перераспределения ВВП, обеспечение безопасности бизнеса от неправомерных действий правоохранителей и детенизация рынка.
Энергетика
До конца года будут созданы паспорта устойчивости регионов, а в следующем году – паспорта генерации. Приоритетом остается развитие атомной энергетики.
Безопасность
Планируется модернизация стандартов укрытий, установка рамок металлоискателей в школах и госучреждениях.
Послевоенный этап включает внутреннюю безопасность как конкурентное преимущество Украины, чтобы вернуть людей. А также разминирование территорий, усиление границы с Россией, развертывание системы базовой военной подготовки, курсов гражданской защиты и домомедицинской помощи.
Общины
Для прифронтовых территорий будут созданы специальные налоговые условия.
Человеческий капитал
Предусматривается введение Национального стандарта безбарьерности и развитие института множественного гражданства. Также планируется перезапуск дипломатической службы и создание министерства объединения Украины.
Культура
Инициируется "культурный Рамштайн" для координации культурного сотрудничества. Ведется работа по созданию кафедр украинистики в университетах за границей.
Героев
Предлагается привлечение ветеранов в государственную службу, создание к 2025 году реабилитационных отделений в каждой общине. Предусмотрена дополнительная плата семейным врачам за работу с ветеранами.
План также включает в себя внедрение 11 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов, создание по меньшей мере 80 ветеранских пространств и расширение программ обеспечения жильем для ветеранов.
План устойчивости будет детализирован с привлечением гражданского общества, бизнеса, культурных деятелей и экспертов. Его окончательную версию представят в декабре.
Что важно знать о плане победы Украины
Глава государства Владимир Зеленский уже представил план победы президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камали Гаррис.
План состоит из четырех ключевых пунктов.
первый – гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;
второй – продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;
третий – запрос на конкретное современное вооружение;
четвертый — международная финансовая помощь для восстановления пострадавшей от войны украинской экономики".
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