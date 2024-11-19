Зеленський представив внутрішній План стійкості України — що він передбачає

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада представив у Раді внутрішній План стійкості. Він складається з 10 пунктів.

Що передбачає внутрішній План стійкості України

Єдність

Президент наголосив на важливості консолідації як всередині країни, так і на міжнародній арені. Підтримка України від партнерів має продовжуватися та посилюватися.

Проведення виборів планується лише після перемоги.

Ми досягли найбільшого рівня близькості з ЄС та НАТО за весь час незалежності. Вже сформовано всю необхідну архітектуру для переговорного процесу з Євросоюзом. Володимир Зеленський Президент України

Щодо поваги до воїнів, функціонал "Армія+" з переведення між підрозділами поширять на всі Сили оборони, у тому числі на СБУ та Національну гвардію.

Для захисту прав військових буде призначено спеціального омбудсмена. А найближчим часом має з'явитися нова система контрактів в ЗСУ для українців, які не досягли віку мобілізації (молодших 25 років). З конкретною мотиваційною складовою.

На основі цих підходів Україна поступово перейде до формування армії на основі контрактів, а не мобілізації.

Фронт

У Збройних силах передбачаються зміни підходів до управління, запровадження посади військового омбудсмана. Міноборони разом із командуванням розробить нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Зменшення мобілізаційного віку не планується.

Зброя

У 2024 році Україна планує виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів і 3 тисячі крилатих ракет. Передбачається збільшення прямого фінансування для військових бригад. Для управління інноваціями створять Технологічну ставку.

Реалізація плану стійкості забезпечить реальне стратегічне стримування Росії. Навіть без ядерної зброї ми можемо знайти конвенційні інструменти стримування, — додав Володимир Зеленський. Поширити

Економіка

Основний акцент робиться на локалізації — усе, що можна виробляти в Україні, має закуповуватися в країні. Також планується страхування військових ризиків, дерегуляція, зменшення частки перерозподілу ВВП, забезпечення безпеки бізнесу від неправомірних дій правоохоронців і детінізація ринку.

Енергетика

До кінця року будуть створені паспорти стійкості регіонів, а наступного року — паспорти генерації. Пріоритетом залишається розвиток атомної енергетики.

Безпека

Планується модернізація стандартів укриттів, встановлення рамок металошукачів у школах та держустановах.

Післявоєнний етап включає внутрішню безпеку як конкурентну перевагу України, щоб повернути людей. А також розмінування територій, посилення кордону з Росією, розгортання системи базової військової підготовки, курсів цивільного захисту та домомедичної допомоги.

Громади

Для прифронтових територій будуть створені спеціальні податкові умови.

Ми вжили заходів спеціальної підтримки Харкова в умовах постійного російського терору, щоб життя залишалося в місті. Це стосується спеціальних податкових умов у Харкові. І це довело свою корисність. Доручаю розробити аналогічні умови для інших прикордонних міст — для Сум та Чернігова. Володимир Зеленський Президент України

Людський капітал

Передбачається впровадження Національного стандарту безбар’єрності та розвиток інституту множинного громадянства. Також планується перезапуск дипломатичної служби та створення Міністерства об’єднання України.

Культура

Ініціюється «культурний Рамштайн» для координації культурної співпраці. Ведеться робота зі створення кафедр україністики в університетах за кордоном.

Політика Героїв

Пропонується залучення ветеранів до державної служби, створення до 2025 року реабілітаційних відділень у кожній громаді. Передбачена додаткова оплата сімейним лікарям за роботу з ветеранами.

План також включає впровадження 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів, створення щонайменше 80 ветеранських просторів і розширення програм забезпечення житлом для ветеранів.

План стійкості буде деталізований із залученням громадянського суспільства, бізнесу, культурних діячів та експертів. Його остаточну версію представлять у грудні.

Що важливо знати про план перемоги України

Глава держави Володимир Зеленський уже представив план перемоги президенту США Джо Байдену, а також республіканцю Дональду Трампу та демократу Камалі Гарріс.

План складається з чотирьох ключових пунктів.