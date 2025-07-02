ВАКС не отстранил Чернышева от должности вице-премьера

Центр противодействия коррупции обращает внимание украинцев на то, что Высший антикоррупционный суд не захотел отстранять вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышева от должности на 2 месяца на фоне громкого скандала. Этого требовали НАБУ и САП, однако их обращение проигнорировали.

Что известно о решении ВАКС по Чернышеву

Как отмечает ЦПК, следственный судья ВАКС Виталий Крикливый не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении действующего вице-премьера — министра Алексея Чернышева от должности сроком на 2 месяца.

Во время рассмотрения ходатайства защита предоставила письмо с личной подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу негативных последствий отстранения Чернышева для правительства. Следователь судья в таком доказательстве увидел попытку давления на него. Поделиться

Что также важно понимать, по состоянию на 1 июля 2025 Чернышев не внес залог в 120 млн грн.

Сторона защиты накануне утверждала, что залога достаточно для предотвращения рисков.

Как уже упоминалось ранее, Алексей Чернышев подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.