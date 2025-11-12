Справа про корупцію в Енергоатомі. Басов і Миронюк отримали запобіжні заходи

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 40 млн грн застави для виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова, якому інкримінують участь у злочинній організації, яка отримувала відкати у 10-15% від підрядників «Енергоатома».
Суд арештувава Басова у справі “Енергоатома”
Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Ігор Строгий.
У разі внесення застави Басов має прибувати за першим викликом до органу досудового розслідування, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
У ході судового засідання прокурор САП просив суд застосувати до Басова запобіжний у вигляді арешту з можливістю внесення 45 млн 420 тис грн застави.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 126 млн грн застави для Ігоря Миронюка - ексрадника міністра енергетики, якому інкримінують участь у злочинній організації, яка отримувала відкати у 10-15% від підрядників «Енергоатома».
Обізнаний співрозмовник у правоохоронних органах поінформував, що працівники антикорупційного бюро провели обшуки в бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.
11 листопада правоохоронці у рамках розслідування справи про корупцію в енергетиці затримали п'ятьох осіб, а про підозру повідомили сімом особам. Зокрема, бізнесмену — керівнику злочинної організації, колишньому раднику міністра енергетики, виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки НАЕК "Енергоатом", а також чотирьом особам — працівникам бекофісу з легалізації коштів.
За інформацією проєкту "Схеми", у цій справі підозри отримали:
Тимур Міндіч (який фігурує на аудіозаписах розмов фігурантів справи, оприлюднених НАБУ, як "Карлсон"),
ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"),
виконавчий директор з безпеки Енергоатома Дмитро Басов ("Тенор"),
Олександр Цукерман ("Шугармен"),
Ігор Фурсенко ("Рьошик"),
Леся Устименко,
Людмила Зоріна.
П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє — Тімур Міндіч та Олександр Цукерман — виїхали з України.
