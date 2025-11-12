Дело о коррупции в Энергоатоме. Басов и Миронюк получили меры предосторожности
Категория
Украина
Дата публикации

Дело о коррупции в Энергоатоме. Басов и Миронюк получили меры предосторожности

ВАКС
Дело о коррупции в Энергоатоме. Басов и Миронюк получили меры предосторожности
Читати українською

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 40 млн грн залога для исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова, которому инкриминируют участие в преступной организации, получавшей откаты в 10-15% от подрядчиков «Энергоатома».

Главные тезисы

  • Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога для исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова.
  • Спецоперация НАБУ и САП по разоблачению коррупции в сфере энергетики привела к задержанию пятерых человек и оглашению подозрения семи.

Суд арестовала Басова по делу "Энергоатома"

Соответствующее решение объявил следователь судья Игорь Строгий.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 млн грн.

В случае внесения залога, Басов должен прибывать по первому вызову в орган досудебного расследования, сдать на хранение паспорта для выезда за границу, не отлучаться с места жительства, воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

В ходе судебного заседания прокурор САП просил суд применить к Басову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 45 млн 420 тыс грн залога.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 126 млн грн залога для Игоря Миронюка - эксрадника министра энергетики, которому инкриминируют участие в преступной организации, получавшей откаты в 10-15% от подрядчиков «Энергоатома».

10 ноября НАБУ заявило о спецоперации по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Следствие установило, что участники преступной организации выстроили масштабную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, на Энергоатом.

Осведомленный собеседник в правоохранительных органах проинформировал, что работники антикоррупционного бюро провели обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики.

11 ноября правоохранители в рамках расследования дела о коррупции в энергетике задержали пятерых, а о подозрении сообщили семи лицам. В частности, бизнесмену - руководителю преступной организации, бывшему советнику министра энергетики, исполнительному директору по физической защите и безопасности НАЭК "Энергоатом", а также четырем лицам - работникам бекофиса по легализации средств.

По информации проекта "Схемы", по этому делу подозрения получили:

  • Тимур Миндич (фигурирующий на аудиозаписях разговоров фигурантов дела, обнародованных НАБУ, как "Карлсон"),

  • эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),

  • исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов ("Тенор"),

  • Александр Цукерман ("Шугармен"),

  • Игорь Фурсенко ("Решик"),

  • Леся Устименко,

  • Людмила Зорина.

Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое – Тимур Миндич и Александр Цукерман – выехали из Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В "Энергоатоме" предупредили о новой угрозе радиационной безопасности на ЗАЭС
НАЭК "Энергоатом"
ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Энергоатоме опровергли информацию об аварии на Южноукраинской АЭС
НАЭК "Энергоатом"
В Энергоатоме опровергли информацию об аварии на Южноукраинской АЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала топ-чиновника Энергоатома на взятке в 100 тыс грн
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?