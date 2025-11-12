Дело о коррупции в Энергоатоме. Басов и Миронюк получили меры предосторожности

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 40 млн грн залога для исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова, которому инкриминируют участие в преступной организации, получавшей откаты в 10-15% от подрядчиков «Энергоатома».

Суд арестовала Басова по делу "Энергоатома"

Соответствующее решение объявил следователь судья Игорь Строгий.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 млн грн. Поделиться

В случае внесения залога, Басов должен прибывать по первому вызову в орган досудебного расследования, сдать на хранение паспорта для выезда за границу, не отлучаться с места жительства, воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

В ходе судебного заседания прокурор САП просил суд применить к Басову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 45 млн 420 тыс грн залога.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 126 млн грн залога для Игоря Миронюка - эксрадника министра энергетики, которому инкриминируют участие в преступной организации, получавшей откаты в 10-15% от подрядчиков «Энергоатома».

10 ноября НАБУ заявило о спецоперации по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Следствие установило, что участники преступной организации выстроили масштабную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, на Энергоатом. Поделиться

Осведомленный собеседник в правоохранительных органах проинформировал, что работники антикоррупционного бюро провели обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики.

11 ноября правоохранители в рамках расследования дела о коррупции в энергетике задержали пятерых, а о подозрении сообщили семи лицам. В частности, бизнесмену - руководителю преступной организации, бывшему советнику министра энергетики, исполнительному директору по физической защите и безопасности НАЭК "Энергоатом", а также четырем лицам - работникам бекофиса по легализации средств.

По информации проекта "Схемы", по этому делу подозрения получили:

Тимур Миндич (фигурирующий на аудиозаписях разговоров фигурантов дела, обнародованных НАБУ, как "Карлсон"),

эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"),

Леся Устименко,

Людмила Зорина.

Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое – Тимур Миндич и Александр Цукерман – выехали из Украины.