Бывший вице-премьер-министр Чернышев получил ходатайство об аресте от НАБУ и САП
НАБУ
Чернышев
НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву о ходатайстве об аресте по делу о коррупции в Энергоатоме.

Главные тезисы

  • Бывший вице-премьер-министр Чернышев столкнулся с ходатайством об аресте по делу о коррупции в Энергоатоме.
  • Чернышев подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
  • Следствие обвиняет экс-чиновника в участии в механизме легализации средств через 'прачечную' и получении крупных сумм денег.

Чернышев получил ходатайство об аресте

По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, посещавших так называемую «прачечную» — место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Контролировалась «прачечная» руководителем преступной организации, разоблаченной вчера НАБУ и САП.

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн. долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Квалификация: ст. 368-5 УК Украины.

Напомним, что экс-чиновник уже подозревается НАБУ и САП в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

