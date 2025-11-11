Корупція в енергетиці. НАБУ розкрило нові подробиці
Корупція в енергетиці. НАБУ розкрило нові подробиці

Джерело:  Українська правда

 Керівник підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов повідомив журналістам, що прізвиська "Рокет", "Тенор" і "Карлсон", які згадуються в оприлюднених НАБУ аудіозаписах щодо розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, придумували не детективи бюро, а самі зловмисники.

Головні тези:

  • Викрито масштабну корупційну схему в енергетиці під час операції “Мідас”.
  • Проведено понад 70 обшуків, вилучено документи та готівку.

Олександр Абакумов наголосив, що важливо просто зараз розставити усі крапки над “ї”, щоб згодом не було приводів для маніпуляцій.

Насамперед йдеться про ті чудернацькі прізвиська, які лунали в сюжеті НАБУ.

Ми їх не придумували, нікому не присвоювали якихось смішних чи не смішних прізвиськ. Це всі дійсно кодові імена, які використовувала злочинна організація у своїй діяльності, — пояснив Абакумов.

За його словами, однією з причин, чому детективи бюро вийшли на злочинну організацію, було те, що йшлося саме про зашифровану, завуальовану діяльність.

Прізвиська, безпосередні завуальовані передачі коштів, залучення співробітники правоохоронних органів до злочинної діяльності — усе це одразу привернуло увагу НАБУ.

Карлсон — це не шифр НАБУ, це дійсно на записах ми можемо чути "Карлсон сказав зробити це, Карлсон сказав зробити те", — наголосив Абакумов.

Що важливо розуміти, у межах операції «Мідас» НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці.

Наразі затримано 5 осіб та повідомлено про підозру ще 7 членам злочинної організації, серед яких бізнесмен, колишній радник міністра та посадовці «Енергоатому».

На фінальному етапі операції працював весь склад НАБУ. Проведено понад 70 обшуків, вилучено документи та готівку.

