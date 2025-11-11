Корупція в енергетиці. НАБУ розкрило нові подробиці

Керівник підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов повідомив журналістам, що прізвиська "Рокет", "Тенор" і "Карлсон", які згадуються в оприлюднених НАБУ аудіозаписах щодо розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, придумували не детективи бюро, а самі зловмисники.
Головні тези:
- Викрито масштабну корупційну схему в енергетиці під час операції “Мідас”.
- Проведено понад 70 обшуків, вилучено документи та готівку.
Розкрадання в енергетиці — нові деталі
Олександр Абакумов наголосив, що важливо просто зараз розставити усі крапки над “ї”, щоб згодом не було приводів для маніпуляцій.
Насамперед йдеться про ті чудернацькі прізвиська, які лунали в сюжеті НАБУ.
За його словами, однією з причин, чому детективи бюро вийшли на злочинну організацію, було те, що йшлося саме про зашифровану, завуальовану діяльність.
Прізвиська, безпосередні завуальовані передачі коштів, залучення співробітники правоохоронних органів до злочинної діяльності — усе це одразу привернуло увагу НАБУ.
Що важливо розуміти, у межах операції «Мідас» НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці.
Наразі затримано 5 осіб та повідомлено про підозру ще 7 членам злочинної організації, серед яких бізнесмен, колишній радник міністра та посадовці «Енергоатому».
На фінальному етапі операції працював весь склад НАБУ. Проведено понад 70 обшуків, вилучено документи та готівку.
