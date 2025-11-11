Корупція в енергетиці. НАБУ розкрило нові подробиці

Керівник підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов повідомив журналістам, що прізвиська "Рокет", "Тенор" і "Карлсон", які згадуються в оприлюднених НАБУ аудіозаписах щодо розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, придумували не детективи бюро, а самі зловмисники.

Розкрадання в енергетиці — нові деталі

Олександр Абакумов наголосив, що важливо просто зараз розставити усі крапки над “ї”, щоб згодом не було приводів для маніпуляцій.

Насамперед йдеться про ті чудернацькі прізвиська, які лунали в сюжеті НАБУ.

Ми їх не придумували, нікому не присвоювали якихось смішних чи не смішних прізвиськ. Це всі дійсно кодові імена, які використовувала злочинна організація у своїй діяльності, — пояснив Абакумов.

За його словами, однією з причин, чому детективи бюро вийшли на злочинну організацію, було те, що йшлося саме про зашифровану, завуальовану діяльність.

Прізвиська, безпосередні завуальовані передачі коштів, залучення співробітники правоохоронних органів до злочинної діяльності — усе це одразу привернуло увагу НАБУ.

Карлсон — це не шифр НАБУ, це дійсно на записах ми можемо чути "Карлсон сказав зробити це, Карлсон сказав зробити те", — наголосив Абакумов.

Що важливо розуміти, у межах операції «Мідас» НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці.

Наразі затримано 5 осіб та повідомлено про підозру ще 7 членам злочинної організації, серед яких бізнесмен, колишній радник міністра та посадовці «Енергоатому».

На фінальному етапі операції працював весь склад НАБУ. Проведено понад 70 обшуків, вилучено документи та готівку.