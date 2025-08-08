НАБУ та САП попередили про нову атаку на антикорупційні органи

Очільник НАБУ Семен Кривонос та глава САП Олександр Клименко вважають, що що наступною атакою на антикорупційну інфраструктуру може бути спроба зміни керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Незалежність НАБУ та САП досі під загрозою

Як зазначив глава НАБУ Кривонос, насправді тиск був завжди, і наразі він нікуди не зник.

Що важливо розуміти, йдеться не лише про законодавчі зміни, а про прямі чи завуальовані погрози.

Ми за останні ці дні пройшли через серйозне випробування. Я, ми, так дуємо, у нас є така інформація, що наступною атакою може бути атака безпосередньо на керівників — типу давайте щось придумаємо, зберемо критичну масу, почнемо перепризначувати керівників НАБУ і САП під тими чи іншими приводами. Семен Кривонос Глава НАБУ

За його словами, НАБУ і САП мають дані про те, хто це організовує, планує і обговорює.

Також Кривонос звернув увагу, що 7 серпня у тих самих Telegram-каналах знову почалася так ж сама медіа-кампанія, однак цього разі вона націлена на глав НАБУ і САП.