НАБУ та САП попередили про нову атаку на антикорупційні органи

Очільник НАБУ Семен Кривонос та глава САП Олександр Клименко вважають, що що наступною атакою на антикорупційну інфраструктуру може бути спроба зміни керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Головні тези:
- Медіа-кампанія проти НАБУ і САП знову набирає обертів.
- За словами Кривоноса, замовники ті ж самі.
Незалежність НАБУ та САП досі під загрозою
Як зазначив глава НАБУ Кривонос, насправді тиск був завжди, і наразі він нікуди не зник.
Що важливо розуміти, йдеться не лише про законодавчі зміни, а про прямі чи завуальовані погрози.
За його словами, НАБУ і САП мають дані про те, хто це організовує, планує і обговорює.
Також Кривонос звернув увагу, що 7 серпня у тих самих Telegram-каналах знову почалася так ж сама медіа-кампанія, однак цього разі вона націлена на глав НАБУ і САП.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-