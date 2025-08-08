НАБУ та САП попередили про нову атаку на антикорупційні органи
Незалежність НАБУ та САП досі під загрозою
Джерело:  Media Center Ukraine

Очільник НАБУ Семен Кривонос та глава САП Олександр Клименко вважають, що що наступною атакою на антикорупційну інфраструктуру може бути спроба зміни керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Головні тези:

  • Медіа-кампанія проти НАБУ і САП знову набирає обертів.
  • За словами Кривоноса, замовники ті ж самі.

Як зазначив глава НАБУ Кривонос, насправді тиск був завжди, і наразі він нікуди не зник.

Що важливо розуміти, йдеться не лише про законодавчі зміни, а про прямі чи завуальовані погрози.

Ми за останні ці дні пройшли через серйозне випробування. Я, ми, так дуємо, у нас є така інформація, що наступною атакою може бути атака безпосередньо на керівників — типу давайте щось придумаємо, зберемо критичну масу, почнемо перепризначувати керівників НАБУ і САП під тими чи іншими приводами.

Семен Кривонос

Глава НАБУ

За його словами, НАБУ і САП мають дані про те, хто це організовує, планує і обговорює.

Також Кривонос звернув увагу, що 7 серпня у тих самих Telegram-каналах знову почалася так ж сама медіа-кампанія, однак цього разі вона націлена на глав НАБУ і САП.

Наступний крок це змінити керівників, зробити просто залежних керівників. Такі спроби і такі явні перші кроки вже відбуваються, — попередив глава САП Клименко.

