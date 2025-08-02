Справа про корупцію. НАБУ затримало нардепа Кузнєцова і голову Мукачівської РДА Гайдая

Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

НАБУ затримало Кузнєцова, Гайдая та Юрченка

Як повідомили джерела у правоохоронних органах, у другій половині 2024 року Національне антикорупційне бюро України узагальнило інформаційні повідомлення, які надходили з різноманітних гласних та негласних джерел, засобів масової інформації, про те, що під час державних закупівель засобів оборонного призначення мають місце системні факти розкрадання державних коштів, отримання незаконних винагород в особливо великих розмірах службовими особами органів державної влади.

Це приводить до виготовлення продукції, у тому числі БпЛА, низької якості, що суттєво зменшує обороноздатність та безпеку наших військових.

Оперативні підрозділи НАБУ проникли до складу організованого злочинного угруповання під легендою прикриття. В результаті була розкрита злочинна діяльність угруповання за участю народного депутата України Олексія Кузнєцова, низки керівників регіональних органів влади та місцевого самоврядування, командирів військових частин, структурного підрозділу НГУ, які у змові з виробниками продукції оборонного призначення систематично розкрадали кошти субвенцій, виділених органами місцевого самоврядування на підтримку сил оборони.

У ході досудового розслідування встановлено, що в кінці 2024 на початку 2025 року нардеп Олексій Кузнєцов, використовуючи своє службове становище та авторитет як особа, наділена представницькими функціями, та маючи вплив на окремих керівників військових частин Нацгвардії, діючи спільно з Сергієм Гайдаєм, налагодили стійку схему протиправного заволодіння бюджетними коштами та надання/одержання неправомірної вигоди керівникам органів місцевого самоврядування, керівникам військових частин та іншим особам під час закупівлі військовими частинами товарів оборонного призначення.

Так, під час здійснення досудового розслідування по одному із кримінальних правопорушень встановлено, що 2 серпня 2025 року Кузнєцов, діючи в змові з керівником Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрієм Юрченком, посадовцем Нацгвардії та керівником Мукачівської районної державної адміністрації Сергієм Гайдаєм одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі, в сумі 1 500 000 гривень за підписання державного контракту між військовою частиною 3082 та товариством з обмеженою відповідальністю "ЮВІТЕК" на закупівлю систем радіоелектронної боротьби "Яструби Перемоги" 6Д, на загальну суму 5 000 000 гривень.

Одержана неправомірна вигода була розподілена Кузнєцовим у наступних частках:

по 350 000 гривень одержав Кузнєцов, Юрченко та представник виробника,

250 000 гривень одержав керівник військової частини Мишанський В.С.,

по 100 000 доларів США одержали Гайдай та посадовець Нацгвардії, частки їх були передані Кузнєцову.

Крім того, в ході досудового розслідування також здобуто докази про вчинення Кузнєцовим ще одного особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Так, Кузнєцов, діючи в змові з Юрченком, посадовцем Нацгвадії, Гайдаєм, представниками ТОВ "АКОПТЕРС" та іншими учасниками організованої групи, забезпечив підписання керівником військової частини 3018 НГУ державного контракту з ТОВ "АКОПТЕРС" про виготовлення та поставку FPV-дронів на загальну суму 9 968 000,00 гривень, вартість яких була завідомо завищена. Поширити

У подальшому після виконання умов державного контракту та перерахування на рахунок ТОВ "АКОПТЕРС" 9 968 000 гривень, службові особи вказаного товариства передали Кузнєцову його частку незаконно здобутих грошових коштів, частину з яких Кузнєцов передав іншим учасникам організованої групи.

Загальна сума грошових коштів, якою заволоділи учасники організованої групи шляхом підписання та виконання вказаного державного контракту, склала 43 000 долари США, а загальна сума, на яку безпідставно було завищено вартість FPV-дронів, склала близько 80 000 доларів США.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що на час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено.

До речі, нардеп Кузнєцов був серед тих, хто 22 липня голосував за скандальний законопроєкт № 12414, із правками, які фактично підпорядковували незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.

Раніше 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.

НАБУ і САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії — схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.