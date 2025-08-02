НАБУ і САП викрили корупційну схему щодо закупівлі дронів та засобів РЕБ

2 серпня проведено низку заходів НАБУ і САП з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. Серед викритих на хабарі — чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії.

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему

Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Деталі — згодом на офіційних ресурсах НАБУ і САП.

НАБУ і САП пдкреслили, що діють виключно в межах законних повноважень, які визначені чинним законодавством.

Ми спрямовуємо наші зусилля та зосереджуємось на результатах задля отримання швидкого та справедливого рішення суду. Поширити

Проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним Президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях.