НАБУ і САП викрили корупційну схему щодо закупівлі дронів та засобів РЕБ

2 серпня проведено низку заходів НАБУ і САП з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. Серед викритих на хабарі — чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії.
Головні тези:
- НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему з закупівлі дронів та засобів РЕБ за завищеними цінами.
- Дії антикорупційних органів були проведені в межах законних повноважень згідно з чинним законодавством України.
- Затримано 4 особи, серед яких народний депутат, очільники військових адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії.
НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему
Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.
Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Деталі — згодом на офіційних ресурсах НАБУ і САП.
НАБУ і САП пдкреслили, що діють виключно в межах законних повноважень, які визначені чинним законодавством.
Проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним Президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях.
Ця операція — приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам.
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