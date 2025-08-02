НАБУ і САП викрили корупційну схему щодо закупівлі дронів та засобів РЕБ
Категорія
Україна
Дата публікації

НАБУ і САП викрили корупційну схему щодо закупівлі дронів та засобів РЕБ

НАБУ
НАБУ

2 серпня проведено низку заходів НАБУ і САП з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. Серед викритих на хабарі — чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії.

Головні тези:

  • НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему з закупівлі дронів та засобів РЕБ за завищеними цінами.
  • Дії антикорупційних органів були проведені в межах законних повноважень згідно з чинним законодавством України.
  • Затримано 4 особи, серед яких народний депутат, очільники військових адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії.

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему

Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Наразі 4 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Деталі — згодом на офіційних ресурсах НАБУ і САП.

НАБУ і САП пдкреслили, що діють виключно в межах законних повноважень, які визначені чинним законодавством.

Ми спрямовуємо наші зусилля та зосереджуємось на результатах задля отримання швидкого та справедливого рішення суду.

Проведення цієї операції стало можливим завдяки закону № 4560-IX, підписаним Президентом України, який усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності у чутливих для держави розслідуваннях.

Ця операція — приклад того, як інституційна підтримка і командна взаємодія на найвищому рівні сприяють реальним змінам.

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