НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему закупки дронов и средств РЭБ

2 августа проведен ряд мероприятий НАБУ и САП по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления. Среди разоблаченных на взятке – действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие национальной гвардии.

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему

Суть схемы заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

В настоящее время 4 человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

НАБУ и САП подчеркнули, что действуют исключительно в рамках законных полномочий, определенных действующим законодательством.

Мы направляем наши усилия и сосредотачиваемся на результатах для быстрого и справедливого решения суда. Поделиться

Проведение этой операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, подписанному Президентом Украины, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях.