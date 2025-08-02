НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему закупки дронов и средств РЭБ
Категория
Украина
Дата публикации

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему закупки дронов и средств РЭБ

НАБУ
НАБУ
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2 августа проведен ряд мероприятий НАБУ и САП по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления. Среди разоблаченных на взятке – действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие национальной гвардии.

Главные тезисы

  • Національне агентство боротьби з корупцією та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрили корупційну схему у закупівлі дронів та засобів РЕБ.
  • Діячами корупційної схеми був народний депутат, керівники військових адміністрацій та військовослужбовці.
  • Суть схеми полягала у підписанні державних контрактів за завищеними цінами, що призводило до отримання учасниками незаконної вигоди.

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему

Суть схемы заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

В настоящее время 4 человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

НАБУ и САП подчеркнули, что действуют исключительно в рамках законных полномочий, определенных действующим законодательством.

Мы направляем наши усилия и сосредотачиваемся на результатах для быстрого и справедливого решения суда.

Проведение этой операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX, подписанному Президентом Украины, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях.

Эта операция — пример того, как институциональная поддержка и командное взаимодействие на самом высоком уровне способствуют реальным изменениям.

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