Зеленский подписал закон о восстановлении независимости НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский днем 31 июля подписал закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Главные тезисы
- Закон о восстановлении независимости НАБУ и САП был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, гарантируя нормальную работу антикоррупционных органов.
- Документ предусматривает ограничение генпрокурорского влияния на НАБУ, защиту подследственности дел и независимость САП в процессуальных решениях.
- Закон был принят Верховной Радой без единого голоса против или воздержавшихся, демонстрируя единодушие поддержки в вопросе восстановления независимости антикоррупционных органов.
Зеленский подписал закон о НАБУ
Перед этим документ подписал и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Таким образом, закон вступит в силу на следующий день после его публикации в парламентской газете Голос Украины.
Как отметил президент, "очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению".
Отметим, что глава государства подписал собственный проект закона №13533, восстанавливающий независимость НАБУ и САП.
Соответствующий документ был разработан в качестве альтернативы скандальному № 12414, что существенно ограничивало полномочия антикоррупционных органов и вызвало общественное возмущение и критику со стороны международных партнеров.
Документ предусматривает, что:
Генпрокурор не может вмешиваться в расследование НАБУ;
Подследственность дел не меняется без согласия руководителя САП;
Определяется независимость САП в процессуальных решениях;
Работники НАБУ с доступом к гостайне будут проходить полиграф (контроль будет осуществлять не СБУ, а внутреннее управление НАБУ).
31 июля Верховная Рада приняла закон о возвращении полномочий НАБУ и САП. "За" проголосовал 331 депутат, не было ни одного голоса "против" или "воздержался".
326 народных избранников также проголосовали за безотлагательное подписание закона президентом.
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