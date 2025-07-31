Зеленский подписал закон о восстановлении независимости НАБУ и САП
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подписал закон о восстановлении независимости НАБУ и САП

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский днем 31 июля подписал закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Главные тезисы

  • Закон о восстановлении независимости НАБУ и САП был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, гарантируя нормальную работу антикоррупционных органов.
  • Документ предусматривает ограничение генпрокурорского влияния на НАБУ, защиту подследственности дел и независимость САП в процессуальных решениях.
  • Закон был принят Верховной Радой без единого голоса против или воздержавшихся, демонстрируя единодушие поддержки в вопросе восстановления независимости антикоррупционных органов.

Зеленский подписал закон о НАБУ

Перед этим документ подписал и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Таким образом, закон вступит в силу на следующий день после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта — теперь уже закона. Как только подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил президент, "очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению".

Украина — демократия — точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе.

Отметим, что глава государства подписал собственный проект закона №13533, восстанавливающий независимость НАБУ и САП.

Соответствующий документ был разработан в качестве альтернативы скандальному № 12414, что существенно ограничивало полномочия антикоррупционных органов и вызвало общественное возмущение и критику со стороны международных партнеров.

Документ предусматривает, что:

  • Генпрокурор не может вмешиваться в расследование НАБУ;

  • Подследственность дел не меняется без согласия руководителя САП;

  • Определяется независимость САП в процессуальных решениях;

  • Работники НАБУ с доступом к гостайне будут проходить полиграф (контроль будет осуществлять не СБУ, а внутреннее управление НАБУ).

31 июля Верховная Рада приняла закон о возвращении полномочий НАБУ и САП. "За" проголосовал 331 депутат, не было ни одного голоса "против" или "воздержался".

326 народных избранников также проголосовали за безотлагательное подписание закона президентом.

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