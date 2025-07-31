Зеленський підписав закон щодо відновлення незалежності НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський вдень 31 липня підписав закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зеленський підписав закон про НАБУ

Перед цим документ підписав і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Таким чином, закон набуде чинності наступного дня після його публікації у парламентській газеті "Голос України".

Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту — тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив президент, "дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки".

Україна є демократією — точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон. Поширити

Зазначимо, що глава держави підписав власний проєкт закону № 13533, який відновлює незалежність НАБУ та САП.

Відповідний документ було розроблено як альтернативу скандальному № 12414, що суттєво обмежував повноваження антикорупційних органів і спричинив суспільне обурення та критику з боку міжнародних партнерів.

Документ передбачає, що:

Генпрокурор не може втручатися в розслідування НАБУ;

Підслідність справ не змінюється без згоди керівника САП;

Визначається незалежність САП у процесуальних рішеннях;

Працівники НАБУ з доступом до держтаємниці проходитимуть поліграф (контроль здійснюватиме не СБУ, а внутрішнє управління НАБУ).

31 липня Верховна Рада ухвалила закон про повернення повноважень НАБУ та САП. "За" проголосував 331 депутат, не було жодного голосу "проти" чи "утримався".