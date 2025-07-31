Зеленський підписав закон щодо відновлення незалежності НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський вдень 31 липня підписав закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Головні тези:
- Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ і САП, гарантуючи нормальну роботу антикорупційних органів.
- Документ передбачає незалежність та повноваження НАБУ та САП, уникаючи втручання генпрокурора та забезпечуючи доступ працівників до держтаємниці за допомогою поліграфу.
- Основні моменти закону включають обмеження генпрокурорського впливу на НАБУ, захист підслідності справ та незалежність САП у процесуальних рішеннях.
Зеленський підписав закон про НАБУ
Перед цим документ підписав і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Таким чином, закон набуде чинності наступного дня після його публікації у парламентській газеті "Голос України".
Як зазначив президент, "дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки".
Зазначимо, що глава держави підписав власний проєкт закону № 13533, який відновлює незалежність НАБУ та САП.
Відповідний документ було розроблено як альтернативу скандальному № 12414, що суттєво обмежував повноваження антикорупційних органів і спричинив суспільне обурення та критику з боку міжнародних партнерів.
Документ передбачає, що:
Генпрокурор не може втручатися в розслідування НАБУ;
Підслідність справ не змінюється без згоди керівника САП;
Визначається незалежність САП у процесуальних рішеннях;
Працівники НАБУ з доступом до держтаємниці проходитимуть поліграф (контроль здійснюватиме не СБУ, а внутрішнє управління НАБУ).
31 липня Верховна Рада ухвалила закон про повернення повноважень НАБУ та САП. "За" проголосував 331 депутат, не було жодного голосу "проти" чи "утримався".
326 народних обранців також проголосували за невідкладне підписання закону президентом.
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