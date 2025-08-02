Дело о коррупции. НАБУ задержала нардепа Кузнецова и главу Мукачевской РГА Гайдая

Среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции, есть нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший глава Луганской ОВ Сергей Гайдай и начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.

НАБУ задержали Кузнецова, Гайдая и Юрченко

Как сообщили источники в правоохранительных органах, во второй половине 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обобщило информационные сообщения, поступавшие из разнообразных гласных и негласных источников, средств массовой информации, о том, что во время государственных закупок средств оборонного назначения имеют место системные факты хищения государственных служебных органов, получение особо незаконных виновностей на незаконных виновных.

Это приводит к изготовлению продукции, в том числе БПЛА, низкого качества, что существенно уменьшает обороноспособность и безопасность наших военных.

Оперативные подразделения НАБУ проникли в состав организованной преступной группировки под легендой прикрытия. В результате была раскрыта преступная деятельность группировки с участием народного депутата Украины Алексея Кузнецова, ряда руководителей региональных органов власти и местного самоуправления, командиров воинских частей, структурного подразделения НГУ, которые в сговоре с производителями продукции оборонного назначения систематически разворовывали средства субвенций, выделенных органами местного самоуправления в поддержку сил обороны.

В ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2024 в начале 2025 года нардеп Алексей Кузнецов, используя свое служебное положение и авторитет как лицо, наделенное представительскими функциями, и оказывая влияние на отдельных руководителей воинских частей Нацгвардии, действуя совместно с Сергеем Гайдаем, наладили предоставление/получение неправомерной выгоды руководителям органов местного самоуправления, руководителям воинских частей и другим лицам при закупке воинскими частями товаров оборонного назначения.

Так, во время осуществления досудебного расследования по одному из уголовных правонарушений установлено, что 2 августа 2025 года Кузнецов, действуя в сговоре с руководителем Рубежанской городской военной администрации Луганской области Андреем Юрченко, должностным лицом Нацгвардии и руководителем Мукачевской районной государственной администрации Сергеем Гаидаем. сумме 1500000 гривен за подписание государственного контракта между воинской частью 3082 и обществом с ограниченной ответственностью "ЮВИТЕК" на закупку систем радиоэлектронной борьбы "Ястреби Победы" 6Д, на общую сумму 5 000 000 гривен.

Полученная неправомерная выгода была распределена Кузнецовым в следующих долях:

по 350 000 гривен получил Кузнецов, Юрченко и представитель производителя,

250 000 гривен получил руководитель воинской части Мишанский В.С.,

по 100 000 долларов США получили Гайдай и должностное лицо Нацгвардии, части их были переданы Кузнецову.

Кроме того, в ходе досудебного расследования также получены доказательства о совершении Кузнецовым еще одного особо тяжкого уголовного преступления.

Так, Кузнецов, действуя в сговоре с Юрченко, чиновником Нацгвадии, Гайдаем, представителями ООО "АКОПТЕРС" и другими участниками организованной группы, обеспечил подписание руководителем воинской части 3018 НГУ государственного контракта с ООО "АКОПТЕРС" об изготовлении и поставке FPV-дронов на общую сумму 9,0 заведомо завышена. Поделиться

В дальнейшем после выполнения условий государственного контракта и перечисления на счет ООО "АКОПТЕРС" 9,968 млн гривен, должностные лица указанного общества передали Кузнецову его долю незаконно добытых денежных средств, часть из которых Кузнецов передал другим участникам организованной группы.

Общая сумма денежных средств, которой завладели участники организованной группы путем подписания и выполнения указанного государственного контракта, составила 43 000 долларов США, а общая сумма, на которую безосновательно была завышена стоимость FPV-дронов, составила около 80 000 долларов США.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на время расследования членство народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено.

Кстати, нардеп Кузнецов был среди тех, кто 22 июля голосовал за скандальный законопроект № 12414, с правками, которые фактически подчинялись независимым антикоррупционным органам генеральному прокурору.

Ранее 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также глав районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.

НАБУ и САП сообщили, что разоблачили на взятке при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, глав районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии — схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.