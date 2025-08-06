НАБУ та СБУ викрили нову корупційну схему на держзакупівлях — подробиці

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу (далі - АПК) апарату Міністерства юстиції України.
Головні тези:
- НАБУ та СБУ спільно викрили корупційну схему на державних закупівлях в Мін'юсті.
- Серед підозрюваних – колишній Державний секретар Мін'юсту та керівники компаній.
- Керівники ТОВ завищили вартість послуг з модернізації АПК для отримання неправомірної вигоди.
Нова корупційна схема на держзакупівлях: що відомо
Серед підозрюваних:
колишній Державний секретар Мін’юсту;
чинний начальник та заступник начальника управлінь Мін'юсту;
бенефіціарний власник та двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.
За розробленим бенефіціарним власником ТОВ планом службові особи міністерства з метою закупівлі послуг з модернізації АПК організували внесення відповідних змін до кошторису на 2021 рік.
Надалі керівники ТОВ забезпечили підготовку технічного завдання на модернізацію АПК. Щоб прибрати конкурентів, у ньому зазначили специфічні вимоги до характеристик обладнання, яке товариство мало намір поставити.
Для завищення вартості послуг, на адресу ТОВ та інших, заздалегідь визначених компаній, направили запити щодо надання комерційних пропозицій та одержали «потрібні» відповіді.
Як наслідок, міністерство уклало з ТОВ договір, за яким отримало послуги за завищеною вартістю, а державний бюджет зазнав збитків на суму понад 10 млн грн.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Начальнику управління Міністерства юстиції України додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
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