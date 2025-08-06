НАБУ и СБУ разоблачили новую коррупционную схему на госзакупках — подробности

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) аппарата Министерства юстиции Украины.

Новая коррупционная схема на госзакупках: что известно

Среди подозреваемых:

бывший Государственный секретарь Минюста;

действующий начальник и заместитель начальника управлений Минюста;

бенефициарный собственник и два руководителя общества с ограниченной ответственностью.

По разработанному бенефициарному владельцу ООО плану должностные лица министерства с целью закупки услуг по модернизации АПК организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год.

В дальнейшем руководители ООО обеспечили подготовку технического задания по модернизации АПК. Чтобы убрать конкурентов, в нем указали специфические требования к характеристикам оборудования, которое общество намеревалось поставить.

Для завышения стоимости услуг в адрес ООО и других заранее определенных компаний направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили «нужные» ответы.

Это послужило основанием для начала торгов. Чтобы они состоялись, участники схемы обеспечили формальное участие еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем подконтрольное ООО. Поделиться

Как следствие, министерство заключило с ООО договор, по которому получило услуги по завышенной стоимости, а государственный бюджет понес убытки на сумму более 10 млн грн.