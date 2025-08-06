НАБУ и СБУ разоблачили новую коррупционную схему на госзакупках — подробности

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) аппарата Министерства юстиции Украины.
Главные тезисы
- НАБУ и СБУ выявили коррупционную схему на государственных закупках в Минюсте, связанную с завышением стоимости услуг по модернизации АПК.
- Среди подозреваемых - бывший Государственный секретарь Минюста и руководители компаний, которые получали неправомерную выгоду.
Новая коррупционная схема на госзакупках: что известно
Среди подозреваемых:
бывший Государственный секретарь Минюста;
действующий начальник и заместитель начальника управлений Минюста;
бенефициарный собственник и два руководителя общества с ограниченной ответственностью.
По разработанному бенефициарному владельцу ООО плану должностные лица министерства с целью закупки услуг по модернизации АПК организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год.
В дальнейшем руководители ООО обеспечили подготовку технического задания по модернизации АПК. Чтобы убрать конкурентов, в нем указали специфические требования к характеристикам оборудования, которое общество намеревалось поставить.
Для завышения стоимости услуг в адрес ООО и других заранее определенных компаний направили запросы о предоставлении коммерческих предложений и получили «нужные» ответы.
Как следствие, министерство заключило с ООО договор, по которому получило услуги по завышенной стоимости, а государственный бюджет понес убытки на сумму более 10 млн грн.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Начальнику управления Министерства юстиции Украины дополнительно инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.
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