НАБУ и САП предупредили о новой атаке на антикоррупционные органы

Глава НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко считают, что следующей атакой на антикоррупционную инфраструктуру может быть попытка смены руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Независимость НАБУ и САП до сих пор под угрозой

Как отметил глава НАБУ Кривонос, на самом деле давление было всегда, и сейчас оно никуда не исчезло.

Что важно понимать, речь идет не только о законодательных изменениях, но и о прямых или завуалированных угрозах.

Мы за последние эти дни прошли через серьезное испытание. Я, мы, так дуем, у нас есть такая информация, что следующей атакой может быть атака непосредственно на руководителей — типа давайте что-нибудь придумаем, соберем критическую массу, начнем переназначать руководителей НАБУ и САП под теми или иными предлогами. Семен Кривонос Глава НАБУ

По его словам, у НАБУ и САП есть данные о том, кто это организует, планирует и обсуждает.

Также Кривонос обратил внимание на то, что 7 августа в тех же Telegram-каналах снова началась также медиа-кампания, однако в этом случае она нацелена на глав НАБУ и САП.