НАБУ и САП предупредили о новой атаке на антикоррупционные органы

Глава НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко считают, что следующей атакой на антикоррупционную инфраструктуру может быть попытка смены руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Главные тезисы
- Медиа-кампания против НАБУ и САП снова набирает обороты.
- По словам Кривоноса, заказчики те же.
Независимость НАБУ и САП до сих пор под угрозой
Как отметил глава НАБУ Кривонос, на самом деле давление было всегда, и сейчас оно никуда не исчезло.
Что важно понимать, речь идет не только о законодательных изменениях, но и о прямых или завуалированных угрозах.
По его словам, у НАБУ и САП есть данные о том, кто это организует, планирует и обсуждает.
Также Кривонос обратил внимание на то, что 7 августа в тех же Telegram-каналах снова началась также медиа-кампания, однако в этом случае она нацелена на глав НАБУ и САП.
