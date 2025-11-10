Операція "Мідас". НАБУ оприлюднило частину матеріалів справи щодо масштабної корупції в енергетиці

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".
Головні тези:
- Операція “Мідас” виявила масштабну корупційну схему в українській енергетиці.
- Учасники злочинної організації систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів АТ “Енергоатом”.
- Фігуранти схеми використовували службові зв'язки для контролю над кадровими рішеннями та фінансовими потоками.
НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації.
Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».
Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».
Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.
Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих».
НАБУ і САП поки що не називають імен фігурантів, але зазначають, що йдеться про посадовців високого рівня.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці проводять обшуки у бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в "Енергоатомі".
