Операция "Мидас". НАБУ обнародовало часть материалов дела насчет масштабной коррупции в энергетике

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали часть аудиозаписей по расследованию масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Операция имеет кодовое название "Мидас".

НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики

15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписи. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации.

Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом».

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Используя служебные связи в министерстве и государственной компании они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».

НАБУ и САП пока не называют имен фигурантов, но отмечают, что речь идет о должностных лицах высокого уровня.