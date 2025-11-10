Операция "Мидас". НАБУ обнародовало часть материалов дела насчет масштабной коррупции в энергетике

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали часть аудиозаписей по расследованию масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Операция имеет кодовое название "Мидас".
Главные тезисы
- Операция 'Мидас' выявила масштабную коррупционную схему в энергетике, где участники получали неправомерные выгоды от АО 'Энергоатом'.
- Участники преступной организации использовали служебные связи для контроля над кадровыми решениями и финансовыми потоками.
- Основным направлением деятельности преступной организации было извлечение неправомерной выгоды от контрагентов в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписи. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации.
Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом».
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".
Используя служебные связи в министерстве и государственной компании они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.
Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».
НАБУ и САП пока не называют имен фигурантов, но отмечают, что речь идет о должностных лицах высокого уровня.
Ранее сообщалось, что правоохранители проводят обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95", соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, эксминистра энергетики, министра юстиции Германа Галущенко и "Энергоатоме".
