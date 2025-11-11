Коррупция в энергетике. НАБУ раскрыло новые подробности

Руководитель подразделения детективов бюро Александр Абакумов сообщил журналистам, что прозвища "Рокет", "Тенор" и "Карлсон", упоминаемые в обнародованных НАБУ аудиозаписях по расследованию масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, придумывали не детективы бюро, а сами злоумышленники.
Главные тезисы
- Разоблачена масштабная коррупционная схема в энергетике во время операции "Мидас".
- Проведено более 70 обысков, изъяты документы и деньги.
Хищение в энергетике — новые детали
Александр Абакумов подчеркнул, что важно прямо сейчас расставить все точки над "і", чтобы впоследствии не было поводов для манипуляций.
В первую очередь речь идет о тех причудливых прозвищах, которые звучали в сюжете НАБУ.
По его словам, одной из причин, почему детективы бюро вышли на преступную организацию, было то, что речь шла именно о зашифрованной, завуалированной деятельности.
Прозвища, непосредственные завуалированные передачи средств, привлечение сотрудников правоохранительных органов к преступной деятельности — все это сразу привлекло внимание НАБУ.
Что важно понимать, что в рамках операции “Мидас” НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетике.
Задержаны 5 человек и сообщено о подозрении еще 7 членам преступной организации, среди которых бизнесмен, бывший советник министра и должностные лица «Энергоатома».
На финальном этапе операции работал весь состав НАБУ. Проведено более 70 обысков, изъяты документы и наличные деньги.
