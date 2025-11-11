Коррупция в энергетике. НАБУ раскрыло новые подробности
Категория
Украина
Дата публикации

Коррупция в энергетике. НАБУ раскрыло новые подробности

Хищение в энергетике – новые детали
Read in English
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Руководитель подразделения детективов бюро Александр Абакумов сообщил журналистам, что прозвища "Рокет", "Тенор" и "Карлсон", упоминаемые в обнародованных НАБУ аудиозаписях по расследованию масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, придумывали не детективы бюро, а сами злоумышленники.

Главные тезисы

  • Разоблачена масштабная коррупционная схема в энергетике во время операции "Мидас".
  • Проведено более 70 обысков, изъяты документы и деньги.

Хищение в энергетике — новые детали

Александр Абакумов подчеркнул, что важно прямо сейчас расставить все точки над "і", чтобы впоследствии не было поводов для манипуляций.

В первую очередь речь идет о тех причудливых прозвищах, которые звучали в сюжете НАБУ.

Мы их не придумывали, никому не присваивали каких-то смешных или не смешных прозвищ. Это все действительно кодовые имена, которые использовала преступная организация в своей деятельности, — объяснил Абакумов.

По его словам, одной из причин, почему детективы бюро вышли на преступную организацию, было то, что речь шла именно о зашифрованной, завуалированной деятельности.

Прозвища, непосредственные завуалированные передачи средств, привлечение сотрудников правоохранительных органов к преступной деятельности — все это сразу привлекло внимание НАБУ.

Карлсон — это не шифр НАБУ, это действительно на записях мы можем слышать "Карлсон сказал сделать это, Карлсон сказал сделать это", — подчеркнул Абакумов.

Что важно понимать, что в рамках операции “Мидас” НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетике.

Задержаны 5 человек и сообщено о подозрении еще 7 членам преступной организации, среди которых бизнесмен, бывший советник министра и должностные лица «Энергоатома».

На финальном этапе операции работал весь состав НАБУ. Проведено более 70 обысков, изъяты документы и наличные деньги.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
НАБУ и САП предупредили о новой атаке на антикоррупционные органы
Независимость НАБУ и САП до сих пор под угрозой
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Задержание "крота" российских спецслужб в рядах НАБУ — СБУ объявила новые подробности
СБУ
"крот"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Операция "Мидас". НАБУ обнародовало часть материалов дела насчет масштабной коррупции в энергетике
НАБУ
НАБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?