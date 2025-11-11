Коррупция в энергетике. НАБУ раскрыло новые подробности

Руководитель подразделения детективов бюро Александр Абакумов сообщил журналистам, что прозвища "Рокет", "Тенор" и "Карлсон", упоминаемые в обнародованных НАБУ аудиозаписях по расследованию масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики, придумывали не детективы бюро, а сами злоумышленники.

Хищение в энергетике — новые детали

Александр Абакумов подчеркнул, что важно прямо сейчас расставить все точки над "і", чтобы впоследствии не было поводов для манипуляций.

В первую очередь речь идет о тех причудливых прозвищах, которые звучали в сюжете НАБУ.

Мы их не придумывали, никому не присваивали каких-то смешных или не смешных прозвищ. Это все действительно кодовые имена, которые использовала преступная организация в своей деятельности, — объяснил Абакумов. Поделиться

По его словам, одной из причин, почему детективы бюро вышли на преступную организацию, было то, что речь шла именно о зашифрованной, завуалированной деятельности.

Прозвища, непосредственные завуалированные передачи средств, привлечение сотрудников правоохранительных органов к преступной деятельности — все это сразу привлекло внимание НАБУ.

Карлсон — это не шифр НАБУ, это действительно на записях мы можем слышать "Карлсон сказал сделать это, Карлсон сказал сделать это", — подчеркнул Абакумов. Поделиться

Что важно понимать, что в рамках операции “Мидас” НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетике.

Задержаны 5 человек и сообщено о подозрении еще 7 членам преступной организации, среди которых бизнесмен, бывший советник министра и должностные лица «Энергоатома».

На финальном этапе операции работал весь состав НАБУ. Проведено более 70 обысков, изъяты документы и наличные деньги.