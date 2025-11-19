Чи можлива екстрадиція Міндіча — пояснення НАБУ
Чи можлива екстрадиція Міндіча — пояснення НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос офіційно підтвердив, що НАБУ наразі робить все можливе для екстрадиції співвласника студії "Квартал-95" Тимура Міндіча на тлі гучного корупційного скандалу.

Головні тези:

  • Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку. 
  • Зараз він переховується в Ізраїлі. 

Міндіча повернуть в Україну?

Як пояснив Семен Кривонос, щоб повноцінно стартував механізм екстрадиції — потрібно провести низку слідчих дій, отримати низку рішень, зокрема Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу.

Ми над цим працюємо.Ми будемо вживати заходів, щоб подати цю особу у міжнародний розшук. Але все це ще попереду, — додав директор НАБУ.

Він також нагадав, що були випадки, коли Ізраїль видавав своїх громадян іншим державам.

Однак у цій справі важливо врахувати певні юридичні моменти.

Це не є абсолютно неможливою історією, — зазначив Кривонос.

Директор НАБУ звернув увагу на те, що в більшості випадків фігуранти не сидять на одному місці, їм хочеться подорожувати, відвідувати інші країни.

Тому потрібно вжити всіх заходів, щоб особа була у міжнародному розшуку, щоб Інтерпол та інші органи мали орієнтування у разі прибуття цієї особи на територію іншої країни, — пояснив Кривонос.

