Чи можлива екстрадиція Міндіча — пояснення НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос офіційно підтвердив, що НАБУ наразі робить все можливе для екстрадиції співвласника студії "Квартал-95" Тимура Міндіча на тлі гучного корупційного скандалу.
Головні тези:
- Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку.
- Зараз він переховується в Ізраїлі.
Міндіча повернуть в Україну?
Як пояснив Семен Кривонос, щоб повноцінно стартував механізм екстрадиції — потрібно провести низку слідчих дій, отримати низку рішень, зокрема Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу.
Він також нагадав, що були випадки, коли Ізраїль видавав своїх громадян іншим державам.
Однак у цій справі важливо врахувати певні юридичні моменти.
Директор НАБУ звернув увагу на те, що в більшості випадків фігуранти не сидять на одному місці, їм хочеться подорожувати, відвідувати інші країни.
