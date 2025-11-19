Возможна ли экстрадиция Миндича — объяснение НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос официально подтвердил, что НАБУ делает все возможное для экстрадиции совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича на фоне громкого коррупционного скандала.
Главные тезисы
- Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до обыска.
- Сейчас он прячется в Израиле.
Миндича вернут в Украину?
Как пояснил Семен Кривонос, чтобы полноценно стартовал механизм экстрадиции — нужно провести ряд следственных действий, получить ряд решений, в частности от Высшего антикоррупционного суда.
Он также напомнил, что были случаи, когда Израиль выдавал своих граждан другим государствам.
Однако в этом делу важно учесть определенные юридические моменты.
Директор НАБУ обратил внимание на то, что в большинстве случаев фигуранты не сидят на одном месте, им хочется путешествовать, посещать другие страны.
