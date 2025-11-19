Возможна ли экстрадиция Миндича — объяснение НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос официально подтвердил, что НАБУ делает все возможное для экстрадиции совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича на фоне громкого коррупционного скандала.

Миндича вернут в Украину?

Как пояснил Семен Кривонос, чтобы полноценно стартовал механизм экстрадиции — нужно провести ряд следственных действий, получить ряд решений, в частности от Высшего антикоррупционного суда.

Мы над этим работаем. Мы будем принимать меры, чтобы подать этого человека в международный розыск. Но все это еще впереди, — добавил директор НАБУ. Поделиться

Он также напомнил, что были случаи, когда Израиль выдавал своих граждан другим государствам.

Однако в этом делу важно учесть определенные юридические моменты.

Это не является абсолютно невозможной историей, — отметил Кривонос. Поделиться

Директор НАБУ обратил внимание на то, что в большинстве случаев фигуранты не сидят на одном месте, им хочется путешествовать, посещать другие страны.