Возможна ли экстрадиция Миндича — объяснение НАБУ

НАБУ
Источник:  Радио Свобода

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос официально подтвердил, что НАБУ делает все возможное для экстрадиции совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича на фоне громкого коррупционного скандала.

Главные тезисы

  • Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до обыска.
  • Сейчас он прячется в Израиле.

Миндича вернут в Украину?

Как пояснил Семен Кривонос, чтобы полноценно стартовал механизм экстрадиции — нужно провести ряд следственных действий, получить ряд решений, в частности от Высшего антикоррупционного суда.

Мы над этим работаем. Мы будем принимать меры, чтобы подать этого человека в международный розыск. Но все это еще впереди, — добавил директор НАБУ.

Он также напомнил, что были случаи, когда Израиль выдавал своих граждан другим государствам.

Однако в этом делу важно учесть определенные юридические моменты.

Это не является абсолютно невозможной историей, — отметил Кривонос.

Директор НАБУ обратил внимание на то, что в большинстве случаев фигуранты не сидят на одном месте, им хочется путешествовать, посещать другие страны.

Поэтому нужно принять все меры, чтобы он был в международном розыске, чтобы Интерпол и другие органы имели ориентировку в случае прибытия этого лица на территорию другой страны, — объяснил Кривонос.

