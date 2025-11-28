Єрмак уперше відреагував на обшуки в його домівці

Вранці 28 листопада очільник Офісу президента України Андрій Єрмак офіційно підтвердив факт проведення обшуків у нього в помешканні, та запевнив громадськість, що повністю сприяє слідчим діям.
Головні тези:
- НАБУ та САП здійснюють слідчі дії у межах розслідування корупційної справи “Мідас”.
- Інформація про результати проведених обшуків та подробиці розслідування будуть оприлюднені згодом.
Єрмак відреагував на дії НАБУ та САП
З заявою з цього приводу вже виступила пресслужба Національного антикорупційного бюро України на своїй сторінці у Фейсбук.
Окрім того, НАБУ обіцяє, що всі важливі подробиці будуть оголошені згодом.
Як уже згадувалося раніше, кілька днів тому директор НАБУ Семен Кривонос чітко дав зрозуміти, що в межах розслідування про корупцію в енергетичній сфері справа "Мідас" буде розширюватися, а також пообіцяв нові підозри.
