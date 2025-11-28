Єрмак уперше відреагував на обшуки в його домівці

Вранці 28 листопада очільник Офісу президента України Андрій Єрмак офіційно підтвердив факт проведення обшуків у нього в помешканні, та запевнив громадськість, що повністю сприяє слідчим діям.

Єрмак відреагував на дії НАБУ та САП

Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці — мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння. Андрій Єрмак Очільник Офісу президента України

З заявою з цього приводу вже виступила пресслужба Національного антикорупційного бюро України на своїй сторінці у Фейсбук.

НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу Президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Окрім того, НАБУ обіцяє, що всі важливі подробиці будуть оголошені згодом.