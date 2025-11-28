В Єрмака проводять обшуки — перші подробиці
В Єрмака проводять обшуки — перші подробиці

Єрмак
Джерело:  Українська правда

Вранці 28 листопада НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. 

Головні тези:

  • Сам Андрій Єрмак поки жодним чином не коментував останні події.
  • Обшуки відбуваються у межах розслідування справи "Мідас".

НАБУ та САП прийшли до Єрмака

Про це повідомляє кореспондент видання "Українська правда", який наразі знаходиться на місці події.

Журналісти встигли зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Фото: pravda.com.ua

Окрім того, наголошується, що наразі "Українська правда" намагається отримати коментарі в НАБУ.

Фото: pravda.com.ua

Що важливо розуміти, кілька днів тому директор НАБУ Семен Кривонос висловив переконання, що під час розслідування справа "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри.

Наразі відбуваються переслухання всіх записів, бо протягом тих тисячі годин та звучало різні прізвища, різні назви компаній, різні події озвучували… Багато речей стає більш зрозумілими. І я глибоко переконаний…, що ми матимемо іще підозрюваних у даній справі і ця справа буде розширюватися, — заявив Кривонос.

За словами останнього, у НАБУ є розуміння, що кошти надходили не тільки з енергетики.

НАБУ

