В Ермаке проводят обыски — первые подробности
В Ермаке проводят обыски — первые подробности

Ермак
Источник:  Украинская правда

Утром 28 ноября НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале.

Главные тезисы

  • Сам Андрей Ермак пока никак не комментировал последние события.
  • Обыски проходят в рамках расследования дела "Мидас".

НАБУ и САП пришли к Ермаку

Об этом сообщает корреспондент издания "Украинская правда", который находится на месте происшествия.

Журналисты успели снять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Фото: pravda.com.ua

Кроме того, указано, что "Украинская правда" пытается получить комментарии в НАБУ.

Фото: pravda.com.ua

Что важно понимать, несколько дней назад директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что во время расследования дела "Мидас" о коррупции в энергетической сфере будет расширяться и что еще будут новые подозрения.

Сейчас проходят переслушания всех записей, потому что в течение тысячи часов и звучали разные фамилии, разные названия компаний, разные события озвучивали… Многие вещи становятся более понятными. И я глубоко убежден…, что у нас будут еще подозреваемые по данному делу, и это дело будет расширяться, — заявил Кривонос.

По словам последнего, у НАБУ есть понимание, что средства поступали не только из энергетики.

