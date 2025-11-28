В Ермаке проводят обыски — первые подробности

Утром 28 ноября НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале.
Главные тезисы
- Сам Андрей Ермак пока никак не комментировал последние события.
- Обыски проходят в рамках расследования дела "Мидас".
НАБУ и САП пришли к Ермаку
Об этом сообщает корреспондент издания "Украинская правда", который находится на месте происшествия.
Журналисты успели снять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.
Кроме того, указано, что "Украинская правда" пытается получить комментарии в НАБУ.
Что важно понимать, несколько дней назад директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что во время расследования дела "Мидас" о коррупции в энергетической сфере будет расширяться и что еще будут новые подозрения.
По словам последнего, у НАБУ есть понимание, что средства поступали не только из энергетики.
